náhledy
Extrémní vedro a tropické noci, které proměnily zemi v rozpálenou výheň. Tak vypadal poslední červnový víkend v Česku. Už v sobotu padlo v Doksanech nové teplotní maximum pro Českou republiku 40,9 stupně Celsia. V neděli pak meteorologové na stejné stanici dokonce naměřili 41,1 stupně Celsia – vůbec poprvé v historii oficiální měřicí sítě tak teplota překonala hranici 41 stupňů. Podívejte se v naší fotogalerii, jak Češi trávili parné dny. Na tomto snímku se lidé koupou na jezu v Dobřichovicích. (28. června 2026)
Autor: Jan Zátorský, MAFRA
Vodáci na Vltavě sjíždějí jez Herbertov, který je druhým sjízdným jezem na trase z Vyššího Brodu do Rožmberka, zatímco v Česku padl absolutní teplotní rekord, který překonal ten dosavadní z roku 2012. (27. června 2026)
Autor: Michal Růžička, MAFRA
Vodáci na Vltavě sjíždějí jez Herbertov, který je druhým sjízdným jezem na trase z Vyššího Brodu do Rožmberka, zatímco v Česku padl absolutní teplotní rekord, který překonal ten dosavadní z roku 2012. (27. června 2026)
Autor: Michal Růžička, MAFRA
Vodáci na Vltavě sjíždějí jez Herbertov, který je druhým sjízdným jezem na trase z Vyššího Brodu do Rožmberka, zatímco v Česku padl absolutní teplotní rekord, který překonal ten dosavadní z roku 2012. (27. června 2026)
Autor: Michal Růžička, MAFRA
Vodáci na Vltavě sjíždějí jez Herbertov, který je druhým sjízdným jezem na trase z Vyššího Brodu do Rožmberka, zatímco v Česku padl absolutní teplotní rekord, který překonal ten dosavadní z roku 2012. (27. června 2026)
Autor: Michal Růžička, MAFRA
Lidé se koupou a osvěžují u jezera Milada na Ústecku, které zasáhla vlna horkého letního počasí. (27. června 2026)
Autor: Ondřej Bičiště, MAFRA
Lidé se koupou a osvěžují u jezera Milada na Ústecku, které zasáhla vlna horkého letního počasí. (27. června 2026)
Autor: Ondřej Bičiště, MAFRA
Lidé se koupou a osvěžují u jezera Milada na Ústecku, které zasáhla vlna horkého letního počasí. (27. června 2026)
Autor: Ondřej Bičiště, MAFRA
Lidé se koupou a osvěžují u jezera Milada na Ústecku, které zasáhla vlna horkého letního počasí. (27. června 2026)
Autor: Ondřej Bičiště, MAFRA
Lidé se koupou a osvěžují u jezera Milada na Ústecku, které zasáhla vlna horkého letního počasí. (27. června 2026)
Autor: Ondřej Bičiště, MAFRA
Lidé se koupou a osvěžují u jezera Milada na Ústecku, které zasáhla vlna horkého letního počasí. (27. června 2026)
Autor: Ondřej Bičiště, MAFRA
Lidé se koupou a osvěžují u jezera Milada na Ústecku, které zasáhla vlna horkého letního počasí. (27. června 2026)
Autor: Ondřej Bičiště, MAFRA
Rtuť teploměru vystoupala na 30 stupňů Celsia i v nadmořské výšce 1116 metrů nad mořem v Dolní Moravě. (27. června 2026)
Autor: Radek Latislav, iDNES.cz
Rtuť teploměru vystoupala na 30 stupňů Celsia i v nadmořské výšce 1116 metrů nad mořem v Dolní Moravě. (27. června 2026)
Autor: Radek Latislav, iDNES.cz
Rtuť teploměru vystoupala na 30 stupňů Celsia i v nadmořské výšce 1116 metrů nad mořem v Dolní Moravě. (27. června 2026)
Autor: Radek Latislav, iDNES.cz
Fanoušci na královéhradeckém letišti se snaží ochladit vodou od hasičů během tropického vedra na hudebním festivalu Bludfest. (27. června 2026)
Autor: Martin Veselý, MAFRA
Fanoušci na královéhradeckém letišti se snaží ochladit vodou od hasičů během tropického vedra na hudebním festivalu Bludfest. (27. června 2026)
Autor: Martin Veselý, MAFRA
Fanoušci na královéhradeckém letišti se snaží ochladit vodou od hasičů během tropického vedra na hudebním festivalu Bludfest. (27. června 2026)
Autor: Martin Veselý, MAFRA
Fanoušci na královéhradeckém letišti se snaží ochladit vodou od hasičů během tropického vedra na hudebním festivalu Bludfest. (27. června 2026)
Autor: Martin Veselý, MAFRA
Tropickou noc, kdy teplota neklesne pod 20 stupňů Celsia, změřili meteorologové v noci na sobotu na pětině měřicích stanic. Nejteplejší byla v centru Prahy. (27. června 2026)
Autor: Jan Zátorský, MAFRA
Tropickou noc, kdy teplota neklesne pod 20 stupňů Celsia, změřili meteorologové v noci na sobotu na pětině měřicích stanic. Nejteplejší byla v centru Prahy. (27. června 2026)
Autor: Jan Zátorský, MAFRA