Víme nejlíp, co místní příroda potřebuje. Nejsme rebelové, říká starosta Božího Daru

A také velký kritik plánu na vyhlášení Chráněné krajinné oblasti Krušné hory, jehož proces na konci července odstartovalo ministerstvo životního prostředí.

Lidovky.cz: Boží Dar je jedinou obcí, která má ležet uvnitř budoucí Chráněné krajinné oblasti (CHKO) Krušného hory a která s jejím vyhlášením stále nesouhlasí. Proč?

Především řeknu, že si nejsem jistý, zda jsme skutečně jediní. Mám pocit, že obce z Cínovecka mají obdobný názor, ale nevím to určitě. Nejsme nijak propojení.

Co se týče Božího Daru, my zde máme – a už dlouhodobě – všechny možné způsoby ochrany přírody. A to včetně I. a II. zón, máme tady národní přírodní rezervaci Božídarské rašeliniště, dále pak Naturu 2000 (soustava chráněných území, již společně vytvářejí členské státy EU – pozn. red.) v podobě náhorní plošiny vedoucí od Božího Daru směrem na západ. Máme zde i Evropsky významné lokality a chráněná maloplošná území. To vše dobře funguje.

Spolupracujeme jak s odborem životního prostředí krajského úřadu, tak s obcí s rozšířenou působností, což je pro nás město Ostrov, a samozřejmě také s Agenturou ochrany přírody a krajiny. S jejich vedoucími pracovníky se pravidelně už léta každého půl roku scházíme a řešíme spolu věci v terénu.

Lidovky.cz: Proč tedy teď nesouhlasíte s tím, aby se i Boží Dar stal součástí Chráněné krajinné oblasti Krušné hory?