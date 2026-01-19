Nedaleko Prahy hořel rodinný dům, na vině je patrně žhavý popel

  8:24aktualizováno  8:24
V Horoměřicích u Prahy hořel v neděli rodinný dům, škoda je odhadnutá na 20 milionů korun. Jeden člověk se nadýchal kouře. Jednou z vyšetřovacích verzí je, že požár způsobila nedbalost při nakládání se žhavým popelem.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: HZS Olomouckého kraje

Hasiči vyjížděli do ulice Za Dvorem po 11:00 k ohlášenému požáru garáže, v níž bylo osobní auto. Oheň se rozšířil i na rodinný dům. Velitel zásahu vyhlásil druhý poplachový stupeň ze čtyř možných.

Pod kontrolu dostali hasiči požár po 14:00. Následovalo dohašování a vyhledávání skrytých ohnisek.

„Dům hasiči zkontrolovali hasiči termokamerou,“ uvedla mluvčí středočeských hasičů Tereza Sýkora Fliegerová.

Likvidaci velitel vyhlásil po 23:30 a objekt předal majiteli.

Obec Horoměřice v okrese Praha-západ

Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz

