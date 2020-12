Horská služba bude příští rok hospodařit s rozpočtem přes 290 milionů korun. Zásahů záchranářů přibývá

Praha Horská služba bude příští rok hospodařit s rozpočtem 290,5 milionu korun. Schválila to Správní rada Horské služby. Loni měla k dispozici 259 milionů korun. V souvislosti s růstem počtu zásahů i předpokládaným posílením personálních kapacit chce ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová (za ANO) poslance žádat o zvýšení provozní dotace i prostředků na investice. Novinářům to řekla na čtvrteční tiskové konferenci. Zřizovatelem Horské služby je stát.

Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) má pro Horskou službu připravenu provozní dotaci 130 milionů korun a 30 milionů korun na investice. „Společně s poslankyní Janou Pastuchovou (ANO) a dalšími poslanci jsme v rámci projednávání zákona o státním rozpočtu načetli pozměňovací návrh, ve kterém požadujeme navýšit provozní dotaci o 66 milionů, tedy celkově na 196 milionů korun a investice o 35 milionů na celkovou částku 65 milionů korun,“ uvedla Dostálová.



Z dlouhodobého hlediska je podle ředitele Horské služby René Mašína nutné zákonnou dotaci 130 milionů korun pro provozní rozpočet zvýšit. Hledat chce ale i vlastní zdroje financování. Více chce využívat grantů a dotací.

Mašín byl do funkce, která nově sloučila pozici ředitele a ústředního náčelníka, jmenován v druhé polovině listopadu. Správní a Dozorčí radě ve čtvrtek představil svou koncepci do roku 2025. V příštím roce by chtěl stav profesionálních záchranářů posílit o 12 nových lidí, hodlá také zvýšit kompetence náčelníků všech oblastí. Přísun nových zaměstnanců ale nechce uspěchat, musejí se nejdříve řádně proškolit, řekl.

Mašín plánuje v příštím roce vedle provozního rozpočtu proinvestovat 90 milionů korun. Měly by podle něj směřovat především do oprav záchranných stanic, ale jen těch, které mají význam do budoucna. Dále chce vložit peníze do technologií a vybavení. Primárně se bude jednat o techniku, která může být celoročně využívána jako čtyřkolky. Podpořit chce i IT technologie, které jsou podle něj při zásazích velmi prospěšné.

Změny by podle Mašína byly třeba i v legislativě. Přál by si, aby stejně jako na Slovensku byla Horská služba zákonem stanovena jako člen Integrovaného záchranného systému. Mašín by se chtěl také podílet na vzniku zákona o pohybu na horách.

Horská služba ČR organizuje a uskutečňuje záchranné a pátrací akce na horách. Poskytuje první pomoc a zajišťuje transport zraněných. Dále informuje veřejnost o povětrnostních a sněhových podmínkách na horách, hlídkuje na hřebenech a sjezdových tratích. Spolupracuje s ostatními záchrannými organizacemi v ČR i v zahraničí. Působí v sedmi oblastech - Šumava, Krušné hory, Jizerské hory, Krkonoše, Orlické hory, Jeseníky a Beskydy.