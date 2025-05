Dvě náročné záchranné akce se odehrály nedaleko Pece pod Sněžnou během 24 hodin. Silný vítr na hřebenech vytvořil až 70centimetrové závěje. To ztížilo pohyb v horách nejen turistům, ale i záchranářům, kteří už se zásahy na sněhu nepočítali a připravili svou techniku na letní počasí.

„Sněžení v květnu není v Krkonoších výjimečné, ale to aby se na hřebenech sněhová pokrývka udržela, už neobvyklé je,“ upozornil mluvčí Horské služby ČR Marek Fryš.

První zásah začal již ve tři hodiny ráno. Dva běžkaři se dostali do nesnází u Luční boudy. Kvůli špatným povětrnostním podmínkám nemohli postupovat po vytyčené trase, ani se bezpečně vrátit domů. Podruhé zasahovali horští záchranáři v oblasti Svorové hory mezi Sněžkou a Pomezními Boudami. Orientaci v prostoru tam ztratila dvanáctičlenná skupina.

„Ztráta orientace v terénu bývá velmi častým důvodem našich zásahů a pokud se jednalo o takovou extrémní povětrnostní situaci, jaká na hřebenech panovala, je nutnost přivolání záchrany nasnadě,“ řekl jeden ze zasahujících záchranářů.

Situaci komplikovalo, že zatímco na hřebenech ležela silná vrstva sněhu, v údolích byly cesty holé. Záchranáři tak nemohli vyjet na skútrech. Čtyřkolky, z nichž už dříve sundali pásové adaptéry, by zase neprojely po hřebenech.

„Na čtyřkolce bez řetězů, anebo pásových adaptérů, v takovém množství sněhu opravdu nebylo možné jet. Zvolili jsme variantu přepravy sněžného skútru na vozíku za autem až k vysněžené oblasti a pak už se jednalo o klasickou zimní záchranu,“ popsali záchranáři.

Protože druhá skupina turistů byla blízko česko-polské hranice, požádali o pomoc i kolegy z polské horské služby. Celou skupinu se jim společně podařilo dostat do bezpečí.

Horská služba znovu upozornila turisty, aby nepodceňovali současnou extrémní meteorologickou situaci na horách. Měli by také myslet na to, že některé boudy, v nichž by mohli najít odpočinek nebo úkryt, mohou být v mezisezoně uzavřené.