Horská služba v létě zasahovala víc, největší pomoc potřebovali cyklisté

V rostoucích zásazích se podle něj odráží zvýšený zájem turistů o české hory. Nejčastěji horská služba v letošní letní sezoně zatím zasahovala v Jeseníkách, a to v 558 případech. Hlavně šlo o úrazy cyklistů. V Krkonoších HS zasahovala zatím ve 429 případech, a to hlavně u pěších turistů. Šumavských 370 zásahů, se týkalo především cyklistů.

„Zvýšený výskyt bodavého hmyzu spolu s extrémními teplotami zvýšil frekvenci zásahů u vážných alergických reakcí a také u množství kolapsových stavů,“ uvedl Fryš. Na horách přibylo i úrazů na koloběžkách, z loňských 70 na letošních 120.

Záchranné a pátrací akce na horách

Turisté by na horách i ve zbytku sezony neměli podle záchranářů přeceňovat síly, túry by měli správně plánovat a především s ohledem na vysoké teploty by s sebou měli mít dostatek jídla a pití.

Horská služba, kterou zřizuje a financuje stát, organizuje a uskutečňuje záchranné a pátrací akce na horách. Poskytuje první pomoc a zajišťuje transport zraněných. Rovněž informuje veřejnost o povětrnostních a sněhových podmínkách na horách, hlídkuje na hřebenech a sjezdových tratích. Spolupracuje s ostatními záchrannými organizacemi v Česku i v zahraničí.