Na svah se svačinou. Horské restaurace zdražily, lyžaři šetří

„Když jsme o jarňákách chodili s dětmi na obědy, museli jsme si rozmýšlet, co si dáme. Hlavní jídla loni stála kolem 180 korun, letos už to bylo 220. I proto si třeba dal někdo jen polévku, menší děti poloviční porce,“ říká pětatřicetiletý Lukáš, který vyrazil s rodinou v únoru do Železné Rudy.

Nižší útraty potvrzuje ředitel Asociace horských středisek ČR Libor Knot. „Dalo se očekávat, že si lidé s růstem cen koupí na svahu místo hlavního jídla jenom polévku,“ řekl serveru Lidovky.cz. A část návštěvníků si podle provozovatelů lyžařských areálů vozí svačiny už z domu. „Tento trend je nyní z hlediska stravování všudypřítomný,“ uvedl šéf resortu Dolní Morava Tomáš Drápal.