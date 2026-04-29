Hospodářská komora zvolí nové vedení, na jejím sněmu vystoupí i Schillerová

  7:05aktualizováno  7:05
Celostátní sněm Hospodářské komory ČR ve středu v pražské hale 02 Universum zvolí nové vedení komory. Na funkci prezidenta je nominován znovu Zdeněk Zajíček, který pozici zastává od roku 2023. Na sněmu vystoupí i někteří členové vlády, včetně vicepremiérky a ministryně financí za ANO Aleny Schillerové, která na příští jednání vlády předloží návrh zákona o evidenci tržeb.

Zdeněk Zajíček, prezident Hospodářské komory | foto: ČTK

Premiér Andrej Babiš a vicepremiér Karel Havlíček mezi nimi ale nebudou kvůli cestě do střední Asie, v jejímž rámci už navštívili Ázerbájdžán i Kazachstán a zamíří ještě do Uzbekistánu.

Hospodářská komora sdružuje živnostníky, malé, střední i strategicky důležité velké podniky a zhruba 140 oborových asociací, svazů a řemeslných cechů.

Kandidátů na šest pozic viceprezidentů komory je devět, další mohou navrhnout delegáti přímo na sněmu.

Ze současných viceprezidentů usilují o další funkční období Filip Dvořák z pražské Hospodářské komory, Radek Jakubský z Krajské hospodářské komory Královéhradeckého kraje, Roman Pommer z Cechu obkladačů a Tomáš Prouza ze Svazu obchodu a cestovního ruchu.

