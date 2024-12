Část výroby od nás stejně odchází, tak proč ji nepřesunout do USA a neudělat Trumpovi radost, říká Prouza

Jako příklad uvádí evropské investice a přesun výroby do USA. Zároveň je podle něj třeba tvrdě pohrozit odvetnými opatřeními. Tomáš Prouza se domnívá, že by to mohl ve Washingtonu vyjednat ne někdo z „Bruselu“, ale třeba polský premiér Donald Tusk.

Lidovky.cz: Budoucí americký prezident Donald Trump řekl, že zvažuje zavedení cel na dovoz zboží ze všech zemí do USA ve výši 10-20 procent. Z Číny dokonce ve výši 60 procent. Co by to znamenalo pro Česko?

Myslím, že hlavně na tom uvidíme, jak je Česko provázané se zbytkem světa. Tady spousta lidí mává na Trumpem rukou, říká, nám je to úplně jedno, dovoz do Ameriky je minimální, to vyřešíme. Vůbec jim nedochází, že velká část toho českého exportu do Ameriky jde přes Německo, kde jsme subdodavatelé. Trumpova cla jsou pro nás brutální riziko, omezilo by to poptávku po českých dílech od německých a dalších evropských výrobců. Evropa navíc stagnuje, takže ochlazenou poptávku z Ameriky nevyřešíme tím, že do Evropy budeme prodávat víc a na sny o expanzi do Číny můžeme také zapomenout.

Kdyby Trump skutečně udělal, co říká, může to znamenat propad českého HDP o dva procentní body. Přeloženo do češtiny to znamená ekonomickou recesi, a ne recesi na jeden kvartál, ale dlouhodobou. Dostali bychom se kvůli jednomu bláznivému člověku do velkých ekonomických problémů.