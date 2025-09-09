Stát musí podle Havlíčka vytvořit privátnímu sektoru předvídatelné podmínky v oblastech vzdělávání či trhu práce.
„Stejně jako budou postupně nabíhat naše opatření, budou nabíhat příjmy a úspory,“ řekla šéfka poslaneckého klubu ANO Alena Schillerová.
Nová hospodářská strategie ANO se zaměřuje na energetiku, vzdělávání, výzkum a inovace, výstavbu a bydlení nebo surovinovou politiku. Dokument má 91 stran.
Ve vzdělávání je podle hnutí nutné se zaměřit na přístup k němu, na obory korespondující s poptávkou na trhu práce či na internacionalizaci vysokých škol a změnu systému jejich řízení.
Z priorit na trhu práce zmínil Havlíček flexibilnější pracovní úvazky, motivaci k práci namísto k pobírání dávek, zavedení systému smart víz pro nalákání vysoce kvalifikovaných odborníků nebo přehodnocení zdanění práce.
Základem přidané hodnoty je podle Havlíčka výzkum, vývoj a inovace. Mezi prioritami uvedl zatraktivnění daňových odpočtů, podporu investorů či start-upů, ANO připravuje i samostatný zákon o start-upech.
Důraz má být kladen na digitalizaci Česka s důrazem na e-government, jednotnou datovou infrastrukturu, kybernetickou bezpečnost a umělou inteligenci. V energetice se chce ANO zaměřit na snížení cen přes regulovanou složku a výkup akcií minoritních akcionářů společnosti ČEZ. Ve střednědobém horizontu chce udržet vyvážený energetický mix, investovat do jádra, malých modulárních reaktorů i plynu. „Míříme do nízkoemisní energetiky v horizontu 20 až 30 let,“ podotkl Havlíček.
Ve výstavbě je podle něj nutné změnit stavební zákon a reformovat nájemní trh. V dopravě ANO připravilo plán na dokončení dálniční sítě, modernizaci koridorové tratě či zahájení výstavby vysokorychlostních tratí.
Cílem je podle strategie posílit surovinovou soběstačnost ČR. „Akcentujeme využití lokálních minerálních surovin pro výstavbu i podporu využití dřeva, velká pozornost je věnována cirkulární ekonomice,“ řekl Havlíček.
Jedním z pilířů dokumentu je podle něj podpora investic. „Nebude tolik dotací pro privátní subjekty. Pokud dotace budou, budou se více využívat pro veřejný sektor, posílení veřejné infrastruktury,“ poznamenal.
ANO chce také sepsat antibyrokratický zákon založený na návrzích Hospodářské komory. Všechny návrhy jsou ve strategii vyčísleny a ohraničeny termíny. „V roce 2028 budou přínosy strategie výrazně převyšovat náklady,“ řekla Schillerová.
Zveřejněně hospodářské strategie ANO navazuje na volební program
Představení hospodářské strategie ANO navazuje na to, že hnutí ANO minulý týden v Ostravě představilo program do sněmovních voleb.
Slibuje v něm levnější energie, zkrácení čekacích lhůt na zdravotní zákroky, radikální zrychlení stavebního řízení a bezúročné půjčky na první bydlení pro mladé rodiny, zastropování věku odchodu do důchodu znovu na 65 let či prosazení přísného azylového zákona s principem nulové tolerance k nelegální migraci.
Green Deal považuje hnutí ANO za mrtvý. Odmítá nové zelené daně pro domácnosti a osobní dopravu, takzvané emisní povolenky ETS 2.
Bude také bojovat za zrušení Green Dealu. „Evropský Green Deal, především jeho klimatickou politiku, považujeme za mrtvý,“ píše favorit voleb v programu, který minulý týden představil. Schillerová prohlásila, že hnutí bude ve vládě trvat na zachování české koruny a nepřijme euro.