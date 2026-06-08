Požár v bývalém plzeňském hotelu, z objektu evakuovali desítky lidí

Hořet začalo kolem půl jedenácté v bytě ve druhém nadzemním podlaží.
„Po příjezdu prvních jednotek bylo potvrzeno plamenné hoření, které hasiči likvidují. Místo zásahu jsme rozdělili na dva úseky pro přední a zadní část traktu,“ uvedl po dojezdu prvních jednotek mluvčí krajských hasičů Petr Poncar.
Záchranáři na místě ošetřili celkem tři lidi. „Jelikož jejich stav nevyžadoval transport do zdravotnického zařízení, byli ponechány na místě,“ uvedla za záchrannou službu Karolína Korčíková.
Někdejší hotel CD, dříve Cizinecký dům, postavily Škodovy závody na přelomu 20. a 30. let 20. století jako reprezentační komplex budov pro ubytování zahraničních kontrolorů, významných návštěv a úředníků firmy, přijíždějících služebně do Plzně. Nyní slouží jako ubytovací zařízení.
Hasiči zde dnes nezasahují poprvé. Na konci ledna hořela splachovací nádržka na jedné z toalet.
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