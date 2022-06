Hotel může zakázat vstup dětem do 15 let, zastal se podnikatele Nejvyšší správní soud

Nejvyšší správní soud potvrdil, že provozovatel hotelu může zakázat vstup dětem do 15 let v případě, že pro to má legitimní důvody a odpovídá to jeho obchodnímu modelu. Svým rozhodnutím tak zamítl kasační stížnost České obchodní inspekce, podle níž je takové jednání diskriminační a hotelům za opatření hrozila mastná pokuta.