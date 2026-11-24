„Na základě provedeného šetření policisté případ překvalifikovali z přestupku na trestný čin s tím, že ve věci jsou zahájeny úkony trestního řízení pro podezření z trestného činu výtržnictví a věcí se nadále zabýváme,“ řekla mluvčí.
Protest se konal z pátku na sobotu 24. října. Sněmovna v sobotu časně ráno schválila v prvním čtení vládní návrh na zrušení poplatků. Policie tehdy v pátek večer uvedla, že se několik desítek osob pokusilo vniknout do Sněmovny. Zabránili jim v tom policisté ze speciální pořádkové jednotky a ochranné služby. Při protestu policisté zajistili člověka, který se pokusil na budovu dolní parlamentní komory hodit dlažební kostku. Důvodem bylo podezření z přestupku, řekla tehdy Kropáčová.
Způsob projednávání novely vzbudil vlnu nevole a protestů. Spolek Milion chvilek svolal proti návrhu, který ruší poplatky pro obě média, převádí jejich financování na stát a ubírá jim peníze, protest na Letnou. V neděli 15. listopadu se na Letenské pláni shromáždily stovky tisíc lidí.
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24. října 2026