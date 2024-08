Co se čtvrtinou milionu od obviněného primátora? Vyřešíme, slíbil Havlíček

Serveru iRozhlas.cz to řekl první místopředseda ANO Karel Havlíček. Celkem jde o 267 859 korun. „Jedná se o běžnou formu příspěvku, které platí do hnutí všichni zástupci za ANO zvolení do placených veřejných funkcí,“ uvedl pro iRozhlas.cz Havlíček původ peněz.

Chomutovský primátor hnutí naposílal od roku 2016 celkem 14 darů v hodnotě 267 859 korun.

Havlíček dále uvedl, že v úterý mimořádné předsednictvo rozhodne, jak v tomto případě s příspěvky naloží. Už v roce 2018 hnutí vracelo dar od firmy spojené s podnikatelem a lobbistou Tomášem Horáčkem, který byl tehdy stíhán v kauze zdravotnických zakázek.

Obdobně hnutí postupovalo loni na podzim

Dalším bodem úterního zasedání bude také konec členství Hrabáče v ANO. Stíhaný primátor měl být ústeckým lídrem kandidátky hnutí pro podzimní krajské volby, vedení ANO ho ale z kandidátky po policejním zásahu vyškrtlo.

Obdobně hnutí postupovalo také loni na podzim v souvislosti s kauzou kolem pardubického magistrátu. Také v tomto případě předseda hnutí Andrej Babiš oznámil, že všichni, kdo jsou do údajné manipulace se zakázkami zapletení, v ANO skončí. Vyloučen tak byl bývalý pardubický primátor Martin Charvát a tehdejší šéf Rozvojového fondu Pardubice Michal Drenek.

Charvát ANO naposílal od roku 2014 na členských příspěvcích a darech celkem 913 tisíc korun. Jak hnutí s penězi od někdejšího funkcionáře naložilo, ale není jasné.