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Nejhorší sucho za sto let. Hracholusky odhalily bunkr i bývalý sad

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  16:42aktualizováno  16:42
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Vyschlá přehrada Hracholusky na Plzeňsku odhaluje další zatopené objekty....

Vyschlá přehrada Hracholusky na Plzeňsku odhaluje další zatopené objekty. Koryto Mže uprostřed vyschlé přehrady mezi Vranovem a Butovem. (13. října 2026) | foto: Martin Polívka, MAFRA

Vyschlá přehrada Hracholusky na Plzeňsku odhaluje další zatopené objekty....
Vyschlá přehrada Hracholusky na Plzeňsku odhaluje další zatopené objekty. (13....
Vyschlá přehrada Hracholusky na Plzeňsku odhaluje další zatopené objekty. Pod...
Vyschlá přehrada Hracholusky na Plzeňsku odhaluje další zatopené objekty. Molo...
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Snímky přehrady Hracholusky na Plzeňsku nabízejí v posledních týdnech neobvyklou podívanou. Horní část přehrady je téměř bez vody a stále se snižující hladina odhalila zbytky zatopených vesnic, vojenský bunkr i části stromů z bývalého sadu. Lodě leží na suchu daleko od vody, vznikly široké zelenající se pláže. Podle vodohospodářů jde o nejhorší situaci za posledních sto let. Kraj už snížil odtok z přehrady.
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