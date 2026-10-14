14. října 2026 16:42, aktualizováno 16:42
Nejhorší sucho za sto let. Hracholusky odhalily bunkr i bývalý sad
Snímky přehrady Hracholusky na Plzeňsku nabízejí v posledních týdnech neobvyklou podívanou. Horní část přehrady je téměř bez vody a stále se snižující hladina odhalila zbytky zatopených vesnic, vojenský bunkr i části stromů z bývalého sadu. Lodě leží na suchu daleko od vody, vznikly široké zelenající se pláže. Podle vodohospodářů jde o nejhorší situaci za posledních sto let. Kraj už snížil odtok z přehrady.
Komentář
Prezident je nahý, ale má přilbu. Proč Pavlovi příznivci tak těžko snášejí jeho volební přešlap
Doporučujeme
Kde se bere blbá nálada? Pesimismus roste i s mírou demokracie, ukazují průzkumy
Premium
7 zásad bezpečného poutání dětí v autosedačce, které musíte znát
Chcete mít jistotu, že je vaše děťátko v autě opravdu v bezpečí? I drobné chyby při poutání do autosedačky mohou mít vážné následky, často si je...