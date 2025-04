„Prezident republiky Petr Pavel v neděli 4. května odpoledne přijme na Pražském hradě zahraniční hlavu státu. Podrobnější informace budou zveřejněny v neděli,“ informovalo ve středu tiskové oddělení Kanceláře prezidenta republiky bez dalších podrobností.

Hrad na svém webu také informuje, že v neděli budou pro veřejnost po celý den uzavřeny všechny pokladny, informační střediska, zahrady, návštěvnické objekty a výstavy. „Areál Pražského hradu bude uzavřen v čase od 11:00 (poslední vstup v 10:30) do 16:30,“ píše se na stránkách.

Není to poprvé, kdy Hrad mlčí o tom, kdo Českou republiku navštíví. Kancelář prezidenta v červenci 2023 do poslední chvíle tajila návštěvu ukrajinského prezidenta Volodomyra Zelenského. Vládní speciál, kterým do Prahy přiletěl, tehdy doprovázely dvě stíhačky gripen. V Česku se sešel s Petrem Pavlem i premiérem Petrem Fialou (ODS)

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj na návštěvě Česka. (6. července 2023)

Hrad Zelenského přílet do Prahy potvrdil až poté, kdy to zveřejnil sám prezident Ukrajiny na Twitteru. Do té doby uvalil na informace o návštěvě embargo.

Tak je tomu i tentokrát. Hrad na dotazy portálu iDNES.cz nereagoval.

Plány ministra zahraničí Jana Lipavského také nejsou známé. „Nedělní program pana ministra zveřejníme, jakmile nám to okolnosti dovolí. Více se k tomu zatím nebudeme vyjadřovat,“ řekl redakci mluvčí ministerstva zahraničí Daniel Drake.

Pavel na Ukrajině

Pavel byl na Ukrajině letos v únoru, navštívil také Rusy ostřelované přístavní město Oděsa. Ve válkou zmítané zemi jednal s vicepremiérem a ministrem pro obnovu a regionální rozvoj Oleksijem Kulebou a představiteli Oděsy, Chersonu a Mykolajivu o situaci na bojišti či o tom, jak by mohla vypadat rekonstrukce země a v čem by mohlo Česko přispět.

Pavel navštívil Ukrajinu už krátce po své inauguraci v roce 2023 společně se slovenskou prezidentkou Zuzanou Čaputovou. Jednal tehdy s ukrajinským prezidentem Zelenským a navštívil město Dnipro na východě země.

21. března 2025