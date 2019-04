Hrad chce kvůli Knížákovi můj konec, naznačoval odvolaný Fajt. Exředitel Národní galerie to popírá

PRAHA Za odvoláním Jiřího Fajta z čela Národní galerie Praha (NGP) prý může stát tlak z Pražského hradu i jejího bývalého ředitele Milana Knížáka. Již dříve to uvedl sám Fajt, podobně se ve čtvrtek vyjádřili také někteří politici i dlouholetý pracovník galerie. Knížák svou roli v celém odvolání odmítl.

Důvody, které pro odvolání uvedl ministr kultury Antonín Staněk (ČSSD), jsou zástupné, v první řadě jde o politiku – alespoň tak svůj konec ve funkci ředitele Národní galerie Praha vykládá Jiří Fajt, který tuto příspěvkovou organizaci spadající pod ministerstvo kultury vedl od poloviny roku 2014.

Tím navazuje na svá dřívější tvrzení, že jeho hlavu požadoval Hrad, i když prý nemusí jít přímo o prezidenta Zemana. „Nevím, do jaké míry je v této záležitosti aktivní prezident, mám za to, že aktivnější budou někteří lidé z jeho okolí. A ti mohou mít nejrůznější motivace,“ řekl Fajt začátek února LN.



Stopa po tlaku na jeho odvolání podle Fajta vede na Pražský hrad. „Nikdy jsem se s prezidentem osobně nesetkal a domnívám se, že za těmito spekulacemi může stát prezidentův právní zástupce Marek Nespala, který za mého předchůdce Milana Knížáka zastupoval Národní galerii,“ sdělil Fajt v únoru LN.

Advokát Nespala mimo jiné zastupuje Kancelář prezidenta republiky v kauze výroků prezidenta Miloše Zemana na adresu prvorepublikového novináře Ferdinanda Peroutky.

Bývalý ředitel NGP svou kritiku vůči čerstvě odvolanému Jiřímu Fajtovi nikdy příliš neskrýval. „Absolutně jsem s jeho stylem vedení nesouhlasil. Považoval jsem jeho chování za profesionálně pochybení. Tvrdě jsem vystupoval i proti ekonomické politice pana Fajta, která byla podle mě až zrůdná,“ řekl serveru Lidovky.cz ve čtvrtek Knížák.

Fajtovo odvolání tedy považuje za správný krok, sám byl v tomto směru prý aktivní. „Psal jsem dopisy panu ministrovi, publikoval jsem vlastní texty. Na NGP mi záleží, strávil jsem tam spoustu let. Považoval jsem Fajtovo ředitelování za degradaci toho, o co jsem se snažil,“ uvedl bývalý ředitel NGP.



Rozhodující zásluhu na Fajtově konci v čele galerie ale dle svých slvov nemá. „Nejsem ve styku s vládou. Snažil jsem se, jako jeden z řady, poukazovat na pochybení. Rozhodně jsem ale na to přímý vliv neměl, ani nemohl mít,“ odmítl spekulace o svém vlivu na Staňkovo rozhodnutí Knížák. Vyloučil také, že by tímto směrem vyvíjel tlak na lidi kolem Miloše Zemana, třeba skrze advokáta Nespalu.

„Nemám na Hrad žádné přímé kontakty. Nehrál jsem v tom žádnou roli,“ stojí si za svým Milan Knížák.

Směrem ke kanceláři prezidenta ale významně pokyvují i jiní lidé znalí situace. Na svém twitterovém účtu například na Fajtovo odvolání reagoval bývalý ministr kultury Daniel Herman.



M. Zeman po mně v r. 2014 žádal, abych J. Fajta neuváděl do funkce gen. ředitele NG. Řekl jsem mu tehdy, že do personálií MK nemá právo zasahovat. Nedivil bych se, kdyby za jeho odvoláním z funkce prezident stál. MK Staněk s ním teď jede do Číny. Změna kurzu MK je očividná.