Hrad ve středu avizoval, že v neděli do Česka přijede nejmenovaná hlava státu. Jak těžké je v obecné rovině se na takovou návštěvu připravit?

Oznámení je určeno pro média a veřejnost, Pražský hrad je pochopitelně v jiné situaci. Pokud se jedná o přijetí hlavy státu, partnerem pro organizaci dané návštěvy je Kancelář prezidenta republiky.

Určitě již několik týdnů a možná i delší dobu probíhají přípravy, které pochopitelně nejsou z bezpečnostních důvodů veřejnosti sdělovány. Byť v dnešní moderní době je možná i několikadenní příprava.

Co je pro obě strany nejtěžší?

Najít datum. To je většinou komplikované, protože agendy hlav států jsou pochopitelně velice zaplněné. Takže najít nějaké adekvátní datum, které by bylo schůdné pro všechny zúčastněné, bývá někdy nejpracnější.

Mě však překvapilo, že o víkendu v Praze nastane souběh dvou velkých akcí. Prezident Pavel přijme zahraničního státníka a zároveň se v centru Prahy koná běžecký maraton. Na první pohled to někomu může připadat, že to spolu nesouvisí, ale je tomu naopak.

Jak náročné tedy bude zajistit bezpečnost?

Pochopitelně se bavíme o hlavě státu, u které platí zvýšené bezpečnostní riziko. Bavíme se ale nyní teoreticky. Je to pochopitelně věc, která se musí velmi dopodrobna promyslet a zajistit.

Maraton je akce, která se plánuje celé měsíce a víme, že část Prahy bude uzavřena až do odpoledních hodin. Také se musí přemýšlet nad turismem, lidé se budou přemisťovat... Tím, že se v neděli uzavře i Pražský hrad, tedy jedna z hlavních atrakcí, přicházíme zase o další místo, odkud bude odliv turistů.

Chráněná zóna

A jak s tím vším tedy souvisí bezpečnost návštěvy?

Bezpečnostní aspekt návštěvy je odvislý od toho, jak bude vypadat program. Chápu, že Pražský hrad je v daném kontextu nejlepší, protože ho můžete uzavřít. Stane se z něj chráněná zóna, kdy můžete všechny přístupové cesty kontrolovat. Také je možné zajistit průjezdnost cest nebo pohyb po areálu.

Pokud by Hrad byl jediné místo, kde návštěva bude, tak je to zcela jiná debata, což si myslím, že nebude tento případ.

Pokud se ale bavíme o programu, který může být trochu širší, pak už právě přicházíme do určitého „konfliktu“ s pražským maratonem. Je to celodenní akce, která se musí nějak připravit, pak se uskuteční a následně se vše uvede do původního stavu. To už přecházíme do časové náročnosti, která může křížit právě obě akce. Může tak vytvářet určité třecí plochy, které se budou muset řešit.

Zohledňuje se aktuální stupeň rizika

Spekuluje se, že v neděli do Prahy dorazí ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Je plánování návštěvy náročnější, když je to hlava státu, který se nachází ve válečném stavu?

Je nutné zohlednit mnoho věcí. Byla by to návštěva s vyšším stupněm ochrany, o kterou bude jistě velký zájem veřejnosti.

Já si za svoji praxi vzpomínám, že uzavírka Pražského hradu naznačuje, že jde o návštěvu zvláštní kategorie. Normálně se to totiž nedělá, uzavře se jenom část Hradu, třeba nádvoří. K uzavírce celého komplexu se přistupuje jen zřídka. Pamatuji si to například při návštěvě amerického, ruského či izraelského prezidenta.

Někdejší americký prezident Barack Obama se na Pražském hradě v roce 2010 setkal se svým tehdejším ruským protějškem Dmitrijem Medveděvem. Jaká to měla specifika a jak složité bylo všechno zajistit?

Při standardní situaci se návštěva plánuje v řádech měsíců, kdy přijíždí několik pracovních skupin, které se podílejí na organizaci. V případě návštěv prezidentů Baracka Obamy nebo George Bushe přijela s předstihem skupina pracovníků, která se seznámila s programem na místě.

Některé varianty programu jsme po jednání s nimi třeba i zavrhli, protože se ukázaly jako neprůchodné. Potom se řešilo ubytování nebo pochopitelně bezpečnost. Jednalo se s policií, o médiích či programu manželek.

V případě summitu to bylo velmi specifické. Šlo o dvě hlavy států, na které byla upřena velká pozornost. Bylo opravdu zapotřebí se sjednotit na několika úrovních. My jsme měli moderátorskou roli. Nejdříve se však musely dané strany - tedy USA a Rusko – dohodnout mezi sebou. Pak teprve jsme s nimi jednali my.

Navíc vždy se může stát něco, co nemůžete plánovat. Například při návštěvě prezidenta Izraele došlo k tomu, že program, který byl připravený velice detailně, se na poslední chvíli změnil a část musela být zrušena. Důvodem byla tehdejší situace v Izraeli. Takže to, co bylo plánováno celé týdny, najednou skončilo jednou větou. To se také může stát.

Hrad tentokrát zatím neřekl, koho v neděli prezident Pavel přijme. Jak obecně je těžké udržet v tajnosti takto významnou návštěvu?

Základním principem je dohoda mezi oběma stranami. Jednání se vždycky zúčastní nejenom představitelé dané země, ale také třeba bezpečnostní experti či zástupci ochranné služby. Ti se potom domluví na tom, jak a kdy bude návštěva oznamována. Musíme si uvědomit, že čím více se blíží datum návštěvy, tím větší je okruh osob, které o tom vědí.

Jak jsem zmiňoval, uzavření Pražského hradu je velmi zásadní věc, která nastává, když přijíždí hlava země, u které se zřejmě předpokládá, že bezpečnostní riziko může být natolik závažné, že se radši naše strana rozhodne Hrad zavřít, než aby riskovala.

Jak velké nároky měly zahraniční prezidenti při návštěvě Prahy? Vzpomenete si na nějaké případy, které vám utkvěly v hlavě?

Velmi precizní jsou z východní Asie. Například zkoumají výšku parapetu, u kterého hlava státu stojí, nebo velikost okna, ze kterého se dívá.