V roce 2024 podle Hradu dorazilo do prezidentské kanceláře 1144 žádostí o milost, o rok dříve jich přišlo 850. Pavel do funkce nastoupil 9. března 2023. Za jeho předchůdce Miloše Zemana milosti v první fázi posuzovalo ministerstvo spravedlnosti a Hradu postupovalo pouze ty z nich, které splňovaly podmínky nastavené bývalým prezidentem.
Kancelář prezidenta republiky převzala agendu výhradně pod sebe od začátku roku 2024.
První čtyři milosti udělil Pavel v létě 2024. Podruhé svoji pravomoc využil loni v březnu, kdy udělil pět milostí. Loni v květnu pak prezident rozhodl o zastavení trestního stíhání čtyř příslušníků českých speciálních sil obžalovaných v souvislosti se smrtí afghánského zajatce.
Další čtyři milosti následovaly loni v červenci a dvě v listopadu.
Nejvíce milostí rozdal Havel
Letos Pavel udělil čtyři milosti. Trest pětiletého odnětí svobody prominul osmapadesátiletému muži odsouzenému za podvod, jehož se dopustil před více než 12 lety. Prominul i roční trest za zpronevěru sedmadvacetileté ženě.
Třetí letos omilostněnou je sedmatřicetiletá žena, které Pavel prominul zbytek trestu odnětí svobody v trvání pěti měsíců. Uložen jí byl za to, že nedbala na řádnou školní docházku svých dvou dcer. Ve čtvrtém případě prezident prominul devětadvacetileté ženě desetiměsíční trest odnětí svobody za nehrazení výživného na její nejstarší dceru.
Udělením milosti může prezident zastavit trestní řízení, zmírnit či odpustit udělený trest nebo zahladit odsouzení. Z českých prezidentů institut nejvíce využíval Václav Havel, který omilostnil 1247 pachatelů a předtím jako federální prezident dalších 601.
Václav Klaus udělil milost ve 412 případech, Miloš Zeman rozhodl o 26 milostech. Poslední komunistický prezident Gustáv Husák jen v roce 1988 rozdal 2028 milostí.