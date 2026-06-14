Pavel od začátku roku dostal přes čtyři stovky žádostí o milost

Autor: ,
  9:19aktualizováno  9:19
Sledovat Lidovky.cz na Googlu
Pražský hrad od začátku letošního roku obdržel 447 žádostí o milost. Prezident Petr Pavel letos zatím udělil čtyři milosti. Za loňský rok bylo do Kanceláře prezidenta republiky doručeno 1196 žádostí, Pavel v roce 2025 udělil 15 milostí. Od března 2023, kdy nastoupil do funkce, jich udělil celkem 23.
Prezident Petr Pavel.

Prezident Petr Pavel. | foto: ČTK

Prezident Petr Pavel.
Prezident Petr Pavel.
Prezident Petr Pavel.
Prezident Petr Pavel.
17 fotografií

V roce 2024 podle Hradu dorazilo do prezidentské kanceláře 1144 žádostí o milost, o rok dříve jich přišlo 850. Pavel do funkce nastoupil 9. března 2023. Za jeho předchůdce Miloše Zemana milosti v první fázi posuzovalo ministerstvo spravedlnosti a Hradu postupovalo pouze ty z nich, které splňovaly podmínky nastavené bývalým prezidentem.

Kancelář prezidenta republiky převzala agendu výhradně pod sebe od začátku roku 2024.

První čtyři milosti udělil Pavel v létě 2024. Podruhé svoji pravomoc využil loni v březnu, kdy udělil pět milostí. Loni v květnu pak prezident rozhodl o zastavení trestního stíhání čtyř příslušníků českých speciálních sil obžalovaných v souvislosti se smrtí afghánského zajatce.

Další čtyři milosti následovaly loni v červenci a dvě v listopadu.

Nejvíce milostí rozdal Havel

Letos Pavel udělil čtyři milosti. Trest pětiletého odnětí svobody prominul osmapadesátiletému muži odsouzenému za podvod, jehož se dopustil před více než 12 lety. Prominul i roční trest za zpronevěru sedmadvacetileté ženě.

Třetí letos omilostněnou je sedmatřicetiletá žena, které Pavel prominul zbytek trestu odnětí svobody v trvání pěti měsíců. Uložen jí byl za to, že nedbala na řádnou školní docházku svých dvou dcer. Ve čtvrtém případě prezident prominul devětadvacetileté ženě desetiměsíční trest odnětí svobody za nehrazení výživného na její nejstarší dceru.

Udělením milosti může prezident zastavit trestní řízení, zmírnit či odpustit udělený trest nebo zahladit odsouzení. Z českých prezidentů institut nejvíce využíval Václav Havel, který omilostnil 1247 pachatelů a předtím jako federální prezident dalších 601.

Václav Klaus udělil milost ve 412 případech, Miloš Zeman rozhodl o 26 milostech. Poslední komunistický prezident Gustáv Husák jen v roce 1988 rozdal 2028 milostí.

Vstoupit do diskuse
Sledovat Lidovky.cz na Googlu

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.