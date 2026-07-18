Hrad Petra Pavla po třech letech. Nová mlžítka, smí se na trávu, ježci zmizeli

Také v katedrále skončil největší úklid za desítky let. Prach z gotických oken luxovali horolezci na lanech. Turisté na Pražském hradě chodí podle nových orientačních cedulí a usedají na nové lavičky.
Hrad tento týden připomněl největší změny a představil plány na další roky. Za poslední tři roky se investice do oprav Pražského hradu zvýšily podle kancléře Milana Vašiny více než čtyřikrát – z 82 milionů korun na konci mandátu Miloše Zemana na aktuálních 344 milionu korun ročně. Největší akcí byla podle kancléře právě obnova paláce šlechtičen.
Hrad patří dlouhodobě mezi nejnavštěvovanější památky v Česku. Kromě těch, kteří areálem jen projdou, roste i počet návštěvníků, kteří si zakoupí lístek na některou z prohlídek. Loni na ně přišlo 2,7 milionu lidí, padl tak rekord z roku 2019, kdy dorazilo téměř 2,6 milionu návštěvníků. „Z průzkumu uskutečněného na podzim 2025 vyplynulo, že 77 procent návštěvníků Hradu bylo ze zahraničí a 23 procent z České republiky,“ uvedl Vašina. Proto Hrad v posledních letech osazuje nové informační a orientační cedule. „Vychází z naší nové vizuální identity,“ vysvětlil ředitel Správy Pražského hradu Pavel Vyhnánek.
Další novinkou jsou i kulaté bezpečnostní koše. V zahradách je pro návštěvníky připraveno sto dvacet nových dřevěných laviček. Další novinkou jsou veřejné toalety zdarma, nová pítka a mlžítka nebo cedulka „pitná voda“ na některých kašnách. Nově se také někde smí sedat na trávník, třeba v obnovené zahradě Na Baště.
Bezpečnost především
Na Hradě se změnila i bezpečnostní opatření. „Vnímáme Pražský hrad jako veřejný prostor, a proto jsme k tomu tak přistupovali,“ řekl kancléř Vašina. Podle něj bezpečnostní opatření nejsou kvůli prezidentovi, ale návštěvníkům. Zmizeli oceloví ježci a betonové zátarasy, které lemovaly vstupy. Nahradily je nenápadnější ocelové sloupky.
Ještě letos na Hradě představí prototyp nového kontrolního stanoviště, které vzešlo z architektonické soutěže. „Chceme jimi nahradit otřesné dřevěné boudy, které vítaly každého z devíti milionů návštěvníků,“ vysvětluje Vyhnánek.
Nová strážní stanoviště nejsou to jediné, co se na Hradě chystá. V Mockerových domech za katedrálou svatého Víta vznikne vzdělávací centrum, určené především pro děti a studenty. Zaměřené nebude podle Vyhnánka jen na historii, ale i na současnost. Také se připravuje revitalizace Chotkových sadů nebo nové informační centrum ve Stájovém dvoře u Prašného mostu.
Největší soutěž, kterou Hrad vypsal, je na nové osvětlení areálu. Současné osvětlení, které funguje od 90. let minulého století, už dosluhuje. Soutěži předcházelo rozsáhlé testování, při kterém odborníci domy postupně různě zhasínali a rozsvěcovali.