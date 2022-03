Fiala v Kyjevě nekopíroval Václava Havla, exprezident by na Ukrajinu nejel, odhaduje šéf hradní diplomacie

Lidovky.cz Jak hodnotíte cestu premiérů Polska, České republiky a Slovinska do Kyjeva?

Mám jen samé kladné reakce, hodnotím to jen pozitivně. Je to silný signál Ukrajincům a myslím si, že je dobře, že u toho český premiér byl a byl vidět.

Lidovky.cz: V Bruselu i třeba na Slovensku se objevily ale i záporné reakce, cesta prý nebyla koordinovaná a zbytečně riskantní.

Jestli byl v Bruselu někdo moc pomalý a vidí v tom nějakou ukřivděnost, že tam měl být on, tak se o to měl holt starat. Brusel neřídí českou vládu, jeho případné připomínky jsou tedy naprosto nesměrodatné. A chodit s tím, že to nebylo koordinované?