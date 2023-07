Z Pražského hradu vyvedli ruskou opoziční novinářku, i když měla akreditaci

Mluvčí prezidenta Markéta Řeháková serveru Seznam Zprávy potvrdila, že novinářka o akreditaci na místě přišla, neuvedla ale důvody.

Tisková konference se konala ve čtvrtek večer na Hradě. Kurbangalejevová uvedla, že prošla bezpečnostními prohlídkami a na začátek brífinku čekala s ostatními novináři. „Najednou za mnou přišel příslušník policie a řekl, že mi zrušili akreditaci a musím odejít,“ napsala.

Farida Kurbangaleeva Сегодня я должна была быть на пресс-конференции Зеленского, который прилетел в Прагу. Аккредитовалась, прошла все проверки и вместе с другими журналистами два часа ожидала его прибытия в Граде. Внезапно ко мне подошел сотрудник полиции и заявил, что моя аккредитация отменена и я должна уйти. Пресс-секретарь президента Чехии вежливо отписалась, что это решение службы безопасности и подробностей она не знает. Иду домой, как и было сказано. 121 82

Řeháková nesdělila, zda si odebrání akreditace ruské novinářce přála ukrajinská strana. „K situaci mohu pouze uvést, že odebrání akreditace proběhlo na základě rozhodnutí ochranné služby, více informací není možné poskytnout,“ řekla serveru.

Kurbangalejevová žije v Praze a píše pro webovou platformu Republic.ru. Bývala ředitelkou zpravodajství v ruské státní televizní stanici Rossija-1, po začátku války na ukrajinském Donbasu v roce 2014 z ní ale odešla.

Později pracovala pro ruskojazyčnou televizní stanici Nastojaščije vremja, která patří pod Rádio Svobodná Evropa / Rádio Svoboda financované Kongresem Spojených států.

Zelenskyj do Česka přiletěl ve čtvrtek v rámci cesty po několika evropských zemích. Sešel se s prezidentem Petrem Pavlem, premiérem Petrem Fialou (ODS) i šéfy obou komor Parlamentu. Do ČR zamířil Zelenskyj z Bulharska, z Prahy odcestoval na Slovensko, následovat má cesta do Turecka. Jeho návštěvu v Česku provázela mimořádná bezpečnostní opatření.