Fajt vs. Hrad. Na můj konec tlačí lidé ze Zemanova okolí, míní šéf Národní galerie

Praha „Pryč s Jiřím Fajtem!“ Hlasité volání po konci současného šéfa Národní galerie zní podle některých informací z Pražského hradu. Sám Jiří Fajt přitom upozorňuje, že za snahou rozkývat pod ním ředitelské křeslo nemusí stát přímo prezident Miloš Zeman. Spíše se poohlíží po dalších členech hradního ansámblu.

„Nevím, do jaké míry je v této záležitosti aktivní prezident, mám za to, že aktivnější budou někteří lidé z jeho okolí. A ti mohou mít nejrůznější motivace,“ řekl LN Fajt.



Podobně se na dotaz listu vyjádřil i zhruba před dvěma týdny. Tehdy zmínil i možného původce hradního tlaku na svůj konec včele prestižní instituce. Má jím být známý advokát, jenž prezidentskou kancelář zastupuje například v kauze okolo Zemanových výroků na adresu prvorepublikového novináře Ferdinanda Peroutky.

„Nikdy jsem se s prezidentem osobně nesetkal a domnívám se, že za těmito spekulacemi může stát prezidentův právní zástupce Marek Nespala, který za mého předchůdce Milana Knížáka zastupoval Národní galerii,“ sdělil Fajt LN

„Tlačenka“ z Hradu?

Právě Fajtův předchůdce v ředitelském křesle může být dalším faktorem ve hře o jeho náhlý konec. V zákulisí lze zaslechnout hlasy oose Knížák – Václav Klaus – Zeman. Je pravda, že exšéf Národní galerie je k Fajtovi často kritický, navíc má blízko k bývalému prezidentovi. Od Klause zase vede spojnice k současnému nájemníkovi Pražského hradu. Ačkoli před lety platili oba za velké politické soupeře, v posledních letech si v řadě otázek notují a vzájemně se podporují.

Deník Mladá fronta DNES minulý pátek upozornil ještě na jeden aspekt souboje o vliv na Národní galerii. List na základě svých důvěryhodných informací uvedl, že existuje dohoda mezi prezidentem Zemanem a ministrem kultury Antonínem Staňkem (ČSSD). Obsahem nepsaného paktu má být, že pokud šéf resortu Fajta odvolá, Zeman bude Staňka podporovat.

Ministrovi by se „hradní tlačenka“ náramně hodila. Na kultuře si totiž počíná jako příslovečný slon v porcelánu a nevyniká ani vmediální prezentaci. Čím dál častěji se tak spekuluje o jeho výměně. Pokud by ale na své straně měl politickou těžkou váhu Zemanova kalibru, nemusel by se (alespoň nějaký čas) o své setrvání v ministerském křesle bát. „Pokud by to byla pravda, byl by to jen smutný obrázek stavu naší společnosti. Na druhé straně by tento krok byl v souladu s dosavadním jednáním hlavy státu,“ glosuje Fajt zvěsti o možném paktu Zeman–Staněk.

Hrad ale existenci podobné dohody striktně odmítá. Prezidentův mluvčí Jiří Ovčáček připustil pouze fakt, že se Antonín Staněk se Zemanem osobně setkal.

„Jak pan ministr kultury, tak ijá jsme vyloučili tuto záležitost (pakt o Fajtově odvolání – pozn. red.). Pan prezident se s panem ministrem bavili o církevních restitucích,“ řekl Ovčáček.

Deník MFD citoval jeden ze svých zdrojů, podle nichž je Staněk „spíš nakloněn tomu Fajta vdohledné době odvolat“. Ministr to ale nepotvrzuje. „V tento moment není daná záležitost aktuální,“ vzkázal prostřednictvím svého tiskového oddělení.

Ozývají se i zvěsti, které naznačují, že Fajt mohl ve funkci už skončit. Údajně ztratil podporu premiéra Andreje Babiše (ANO). Předseda vlády ale velmi horuje za vznik pobočky slavné pařížské galerie Centre Pompidou vPraze. Jejího šéfa proto pozval do Prahy. Pokud by Fajt musel náhle skončit, neměl by galerista Serge Lasvignes protějšek pro pracovní rozhovory, takže by hrozilo faux pas.

„Nevím, o čem mluvíte,“ odpověděl však na dotazy LN Babiš. Ministerský předseda navíc dodal, že o Fajtově konci nikdy nehovořil ani se Zemanem.

Fajt je v hledáčku osazenstva Pražského hradu dlouhodobě. Od roku 2015 ho Zeman opakovaně odmítá jmenovat profesorem. Ředitel Národní galerie se kvůli tomu soudí. Zajímavé je, že i v tomto sporu Hrad zastupuje advokát Nespala.

Soud Zemanovi celou věc vrátil k novému rozhodnutí. Prezident ale Fajta ani tentokrát nejmenoval. Řízení o „povýšení“ na profesora podle něj nevedla Univerzita Karlova řádně. „Prezident zjistil zcela zásadní skutečnosti, které hodnotící komise příslušných fakult, vědecká rada UK a konečně ani sám ministr školství v řízení v letech 2014–2015 neodhalili,“ řekl k Fajtovu nejmenování hradní právník Nespala.