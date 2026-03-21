Lidé kvůli demonstraci zahltili metro, soupravy ve stanici nezastavovaly

  15:25
Protivládní demonstrace zahltila veřejnou dopravu v okolí Letné. Dopravní podnik na krátkou dobu omezil přístup do stanice metra Hradčanská.
Stanice metra Vltavská je v důsledku demonstrace na Letné přehlcená lidmi (21. března 2026) | foto: Jana S., čtenářka iDNES.cz

Soupravy metra stanicí Hradčanská těsně před 15. hodinou, tedy časem startu demonstrace na Letné, asi dvacet minut pouze projížděly.

„Z důvodu zahlcení stanice metra některé vlaky stanice Hradčanská projíždějí a odbavují cestující až v následujících stanicích,“ napsal dopravní podnik na síti X. Problémem byly zaplněné eskalátory ve stanici.

Už za dvacet minut opatření zrušil. Nárazově byla „ucpaná“ také stanice metra Vltavská, odkud také lidé směrem na Strossmayerovo náměstí mířili na Letnou.

Demonstranti si na Letenskou pláň přinesli různé transparenty s texty proti současné vládě premiéra Andreje Babiše. (21. března 2026)
Demonstranti si na Letenskou pláň přinesli různé transparenty s texty proti současné vládě. (21. března 2026)
Demonstrace na pražské Letenské pláni s podtitulkem „Nenecháme si ukrást budoucnost“, kterou svolal spolek Milion chvilek pro demokracii. (21. března 2026)
Na demonstraci přichází i celé rodiny s dětmi. (21. března 2026)
Na Letnou podle odhadů pořadatelů zamířilo přes 150 tisíc lidí. Dopravní podnik posílil v sobotu dopravu, přes Letnou jezdí speciální tramvajová linka číslo 36.

Účastníkům pořadatelé doporučili přijít dříve, vybavit se teplým oblečením, pohodlnou obuví, pitím a případně i deštníkem. První účastníci demonstrace se na Letné scházeli už kolem poledne.

Stanice metra Vltavská je v důsledku demonstrace na Letné přehlcená lidmi (21. března 2026)

