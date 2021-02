Hradecký hejtman souhlasí s nouzovým stavem, když ho stát smysluplně upraví

Hradec Králové Nouzový stav by mohl pokračovat 14 dní, když ho stát smysluplně upraví, například otevře za dodržení hygienických opatření obchody a zruší noční vycházení, uvedl v neděli hejtman Královéhradeckého kraje Martin Červíček (ODS). V tiskové zprávě komentoval výsledky sobotního jednání, s ministrem zdravotnictví Janem Blatným budou zástupci krajů on-line jednat ještě v neděli. Nouzový stav zatím končí podle rozhodnutí Sněmovny v neděli o půlnoci.

„Premiér se setká v Poslanecké sněmovně se zástupci opozice, aby bylo zřejmé, že přijaté resumé bude akceptováno i Sněmovnou a nedojde k jeho napadení, a bude projednán pandemický zákon, jenž by měl nahradit stávající krizový, který je v tuto chvíli spíše politickou fraškou než účelnou legislativou,“ řekl Červíček.



Bude požadovat otevření maloobchodu a služeb za dodržení režimových opatření, zrušení omezení volného pohybu osob v nočních hodinách. Mělo by být podle něj také přijato krizové opatření pro okres Trutnov, které by spočívalo v omezení volného pohybu, jak se o něm usnesla vláda ve čtvrtek, mělo by však platit maximálně do 28. února. V okrese se rychle šíří nákaza.



„Dále budu požadovat rozšíření úředních hodin provozu úřadů a zajištění bezpečného návratu dětí do škol například tím, že bude předložen harmonogram rozvolňování a potřebná opatření,“ uvedl Červíček. Hradecký kraj není teď připravený na celkové rozvolnění, dodal.