Hradecký kraj je tranzitem pro řidiče převážející kradená luxusní auta do Polska

Hradec Králové Přes Královéhradecký kraj vede jedna z tras, po níž řidiči převážejí ukradená luxusní auta z Německa a Rakouska do Polska. Loni policisté v hradeckém kraji zadrželi pět takových vozidel, včetně čtyř řidičů, Poláků. ČTK to sdělili zástupci krajské policie. V jednom případě se řidiči zadrženého kradeného vozidla podařilo uprchnout.

„Auta se snažili převézt z Německa nebo Rakouska do Polska,“ řekl náměstek ředitele krajské policie pro službu kriminální policie a vyšetřování Jiří Karásek.



Podle policie se v posledních letech počet zadržených v cizině kradených vozidel pohybuje zhruba na stejné úrovni. Jejich řidiči vesměs působí jako kurýři, většinou zloději zadržených aut nejsou.

Police například v říjnu u Holohlav na Hradecku po honičce dopadla zdrogovaného Poláka, který řídil v Rakousku ukradené auto Audi A4 a směřoval s ním do Polska. Policie auto zastavila na hlavní silnici mezi Hradcem Králové a Jaroměří.

Od loňského jara dopravní policie hradeckého kraje používá také speciálně vybavené osobní vozidlo Audi A8 v civilním provedení, jehož výkon je 400 koní a maximální rychlost přes 250 kilometrů v hodině. Více než devět let stará limuzína, která dříve sloužila na policejním prezidiu, byla do hradeckého kraje přidělena právě k odhalování luxusních kradených aut na tranzitní trase ze západní Evropy do Polska. Disponuje mimo jiné zařízením pro automatické čtení registračních značek. Systém tak dá posádce vozu okamžitě na vědomí, že vozidlo je kradené či má například propadlou technickou kontrolu.

Počet krádeží automobilů loni v Královéhradeckém kraji meziročně stoupl o 31 na 126 případů. Jde o nárůst o více než 32,5 procenta. Zadržená vozidla odcizená v zahraničí mezi těmito případy nefigurují. Pozitivní je, že o 2,4 procenta loni stoupla objasněnost krádeží automobilů v hradeckém kraji. V roce 2018 vyšetřovali policisté v kraji 95 krádeží vozidel. Nejvíce případů bylo v příhraničních okresech s Polskem na Náchodsku a Trutnovsku.