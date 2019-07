Ovčáček má na Hradě posilu. V komunikaci s médii mu pomáhá bývalý mluvčí Prahy 10

Praha Tiskový odbor Kanceláře prezidenta republiky dostal v průběhu letošního roku novou posilu. Bývalý mluvčí Prahy 10 Vít Novák pomáhá vedoucímu odboru Jiřímu Ovčáčkovi. Ten by se měl podle vyjádření pro deník Blesk nyní soustředit hlavně na tlumočení názorů prezidenta Miloše Zemana veřejnosti, zatímco Novák s novináři komunikuje o činnosti kanceláře.

„Kancelář prezidenta republiky vykonává řadu zajímavých činností, což si žádalo speciální přístup. Věc je optimální,“ uvedl pro Blesk Ovčáček.



Zároveň upřesnil, že nyní se může plně věnovat komunikaci práce a stanovisek prezidenta republiky. Dělba práce je podle něj ku prospěchu veřejnosti.

„Jsem pouze řadový pracovník tiskového odboru Kanceláře prezidenta republiky,“ uvedl Novák pro Lidovky.cz.



„Kolega má v rámci Odboru tiskového, který vedu, na starosti komunikaci činností Kanceláře prezidenta republiky,“ doplnil Ovčáček pro server Echo24.



Není jasné, kdy přesně do hradní kanceláře Novák nastoupil. Podílel se však už na dubnovém brífinku ve svatovítské katedrále, jež se uskutečnil krátce po vyhoření pařížské katedrály Notre Dame.

Při červnové exkurzi do Lánské obory pro novináře Novák odmítl akreditaci novinářům Ondřeji Kundrovi z Respektu a Lukáši Valáškovi z Mladé fronty Dnes. „Na akci jsem následně poslal svého kolegu, který o akreditaci požádal až poté, co mě pan Novák odmítl. A bez potíží ji dostal. Stejně tak fotograf a kameraman jako jeho doprovod,“ řekl Lukáš Valášek pro server Hlídací pes. Novináři se věnují kauze o ovlivňování zakázek, do níž je zapleten ředitel Lesní správy Lány Miloš Balák. To může být důvod, proč také nedostali akreditaci.

Ondrej Kundra (Twitter) @okundra Hrad zitra do Lan sezval novinare. Stihany sef Lan, podrizeny kanclere Mynare Balak se jim pokusi objasnit, za co je stihany a ze je vse ok. @RESPEKT_CZ na akci do Lan nesmi. Hrad chce na akci jen vstricne novinare. Zakaz dostal i dalsi o Hradu kriticky pisici @lukasvalasek 67 lidí to sdílí odpovědětretweetoblíbit

Bývalý novinář Vít Novák pracoval dříve jako tiskový mluvčí Prahy 10. Nastoupil v době, kdy byla starostkou městské části Radmila Kleslová (ANO). Její politiku dlouhodobě podporoval. „Opoziční zastupitelé neměli v jeho práci oporu,“ napsal web informující o dění v této městské části Desítka.cz.



Na radnici zůstal i po odchodu Kleslové až do posledních komunálních voleb na podzim 2018, kdy vznikla nová koalice ve složení Vlasta, ODS, Piráti. Z místa odešel na konci roku.