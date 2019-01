Hradní kancléř by měl mít prověrku, shodli se Bartoš a Filip

PRAHA Prezidentův kancléř by měl mít bezpečnostní prověrku, shodují se předsedové Pirátů Ivan Bartoš a KSČM Vojtěch Filip. Zatímco podle Bartoše by kancléřova prověrka měla být na nejvyšší stupeň utajení, Filip by se spokojil i s nižším stupněm. Vyplynulo to z jejich vyjádření v nedělních Otázkách Václava Moravce České televize.

„Lidé, kteří zastávají tak vysoká místa, nejenom směrem k hlavě státu, by skutečně tuto prověrku mít měli,“ odpověděl Bartoš na otázku, zda by měl být jakýkoli kancléř prezidenta prověřen na nejvyšší stupeň utajení. Filip soudí, že kancléř by měl disponovat prověrkou nejméně na stupeň důvěrné. „Pokud jde o přísně tajné, to asi mířili příliš vysoko a pak se nedočkali,“ narážel Filip na prověřování kancléře prezidenta Miloše Zemana Vratislava Mynáře.



Mynář v pátek stáhl správní žalobu, kterou podal na Národní bezpečnostní úřad (NBÚ) kvůli neudělení bezpečnostní prověrky na nejvyšší stupeň. Zpochybnil při tom nezávislost dvou soudců pražského městského soudu i objektivitu Nejvyššího správního soudu. Hrad sdělil, že Mynář zůstane i nadále ve funkci, protože pro její výkon plně dostačuje současná prověrka na stupeň vyhrazené. Zeman přitom v minulosti několikrát zopakoval, že kancléř na Hradě skončí, pokud prověrku nezíská.

Mynář v pátek stáhl žalobu

Filip k Mynářovu kroku poznamenal, že také mohl požádat o vyloučení soudce kvůli možné podjatosti. Kdyby byl v Mynářově pozici, předseda KSČM by, jak uvedl, postupoval touto cestou, žalobu by nestahoval. Bartoš řekl, že Zeman přesně ví, kdo je Mynář, a na Hradě ho chce. „Kdyby prezident chtěl, tak bouchne do stolu a řekne panu Mynářovi: dones prověrku, nebo tady nebudeš,“ dodal.

Rozhodnutí NBÚ, který mu nepřiznal prověrku na stupeň přísně tajné, napadl Mynář žalobou počátkem roku 2016. Páteční stažení žaloby Mynář vysvětlil tím, že dva členové soudního senátu - Jan Kratochvíl a Štěpán Výborný - spojili svou profesní minulost s lidmi, kteří proti němu vystupovali nebo vystupují. Výborný byl asistentem ústavního soudce Vojtěcha Šimíčka, jenž nedávno zveřejnil, že se ho Mynář dotazoval na projednávanou věc. Kratochvíl působil jako asistent tehdejšího poslance KDU-ČSL Ludvíka Hovorky, který proti Mynářovi vystupoval v souvislosti s prověrkou.