Exkancléř Mynář chce po státu za trestní stíhání odškodné 1,9 milionu

  15:50aktualizováno  15:50
Bývalý hradní kancléř Vratislav Mynář požaduje po ministerstvu spravedlnosti odškodné ve výši 1,9 milionu korun za stíhání v kauze údajného dotačního podvodu při stavbě penzionu v Osvětimanech na Uherskohradišťsku. Soud ho po čtyřech letech stíhání nakonec zprostil obžaloby.
Mynář žádá odškodné za trestní stíhání kvůli podezření z neoprávněného čerpání evropské dotace. V případu byl letos pravomocně osvobozen. Informaci přinesl server Seznam Zprávy.

„Žádost dorazila na začátku tohoto měsíce, požadovaná částka činí přibližně 1,9 milionu korun. O žádosti zatím nebylo rozhodnuto,“ uvedl pro Seznam Michal Pleskot z tiskového oddělení ministerstva spravedlnosti. Samotný Mynář ani jeho právní zástupce se k věci dosud nevyjádřili.

Policie a státní zástupci vinili Mynáře, že jako jednatel firmy Clever Management v žádosti o téměř šestimilionovou dotaci zatajil, že stejný objekt již dříve získal podporu od ministerstva školství. Peníze ze schválené dotace měly sloužit k výstavbě penzionu v Osvětimanech.

Zlínská pobočka Krajského soudu v Brně však dospěla k závěru, že Mynář žádné podstatné informace nezamlčel a že firma s původním projektem nesouvisela. Státní zástupce se proti rozsudku neodvolal a případ tím skončil. Za dotační podvod a poškozování zájmů EU přitom bývalému kancléři hrozilo až osm let vězení.

