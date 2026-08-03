3. srpna 2026 13:06, aktualizováno 13:06
OBRAZEM: Hrady CZ poprvé u Hluboké. Klus zpíval mezi diváky, ve vedru je chladili hasiči
Premiéra v Hluboké nad Vltavou se vydařila. Po 15 letech se jihočeská zastávka festivalu Hrady CZ přestěhovala od Rožmberka dál po proudu Vltavy, aby zakotvila nedaleko zámku Hluboká. A v pátek a v sobotu přilákala tisíce lidí. Těm zahráli například Mig 21, Lenny, Daniel Landa, Rybičky 48, Mirai či Tomáš Klus. Ten ukázal, jak umí přivést diváky do varu, v pátek. S jednou z fanynek si zazpíval přímo v kotli pod pódiem.
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