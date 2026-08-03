OBRAZEM: Hrady CZ poprvé u Hluboké. Klus zpíval mezi diváky, ve vedru je chladili hasiči

  13:06aktualizováno  13:06
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Premiéra v Hluboké nad Vltavou se vydařila. Po 15 letech se jihočeská zastávka festivalu Hrady CZ přestěhovala od Rožmberka dál po proudu Vltavy, aby zakotvila nedaleko zámku Hluboká. A v pátek a v sobotu přilákala tisíce lidí. Těm zahráli například Mig 21, Lenny, Daniel Landa, Rybičky 48, Mirai či Tomáš Klus. Ten ukázal, jak umí přivést diváky do varu, v pátek. S jednou z fanynek si zazpíval přímo v kotli pod pódiem.

Hudební festival Hrady CZ se poprvé přesunul do Hluboké nad Vltavou. Na snímku je kapela Tomáš Klus. (3.8.2026)
Hudební festival Hrady CZ se poprvé přesunul do Hluboké nad Vltavou. (3.8.2026)
Hudební festival Hrady CZ se poprvé přesunul do Hluboké nad Vltavou. (3.8.2026)
Hudební festival Hrady CZ se poprvé přesunul do Hluboké nad Vltavou. Na snímku je kapela Rybičky 48. (3.8.2026)
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