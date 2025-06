Autor: Lidovky.cz , ČTK

9:49 , aktualizováno 9:49

Muž z Hranic na Přerovsku, který několik týdnů verbálně i fyzicky napadal své spoluobčany, byl převezen do psychiatrické léčebny, informoval mluvčí hranické radnice Petr Bakovský. Stalo se tak poté, co muž ve čtvrtek udeřil plastovou lahví do hlavy ženu, která šla s dětmi, a případem se začala zabývat policie. Strážníci se chováním muže zabývali dlouhodobě, řešila jej i radnice.