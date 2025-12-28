Všimli si dvou dětí ve věku kolem deseti let v ledové vodě. Ty se propadly a bylo zjevné, že se bez cizí pomoci dostanou do ohrožení života. Oba muži neváhali a vrhli se za tonoucími. Chlapce pak dostali na břeh. Navzdory tomu, že sami čelili podchlazení z mrazivé vody.
Starší z mužů díky své výšce dosáhl na dno a v podstatě pro děti došel. Mladší Jakub se plazil po ledu.
„Jeden z chlapců měl dostatek síly a i když se pod ním led neustále lámal, snažil se udržet nad hladinou. U druhého už bylo vidět, že mu síly docházejí a že může brzy skončit pod hladinou,“ popsal Martin Černý. Společně pak dospělí dostali děti na břeh.
Tam už na ně čekali záchranáři. Jeden z chlapců měl dýchací problémy, a tak ho zdravotníci připojili na umělou ventilaci. Následně ho vrtulník transportoval do nemocnice.
Druhého hocha tam posléze převezla sanitka. Oba kluci to ale nakonec zvládli. Podchlazení byli i oba zachránci, ale z pohledu záchranářů stačilo ošetření na místě.
„Jasně, že jsme měli strach. Ale prostě jsme pro ně museli,“ popsal zpětně scénu Martin Černý, který je řidič záchranky v Táboře. Jeho syn pracuje jako tatér v hlavním městě. Marin Černý měl v plánu v sobotu 22. února navštívit v Praze koncert.
„Doraz už v pátek, projdeme se se psem. A místo na Čerňáku vystup na Rajské Zahradě, tam to bude hezčí procházka,“ zněla pozvánka, která možná později zachránila dva životy.
„Při pohledu na nás by mohl někdo vidět jen dvoumetrovou máničku a od hlavy k patě potetovaného kluka. Ale snad aspoň trochu jsme přispěli k tomu, aby lidi tolik nedávali jen na první pohled,“ zmínil se starší z dvojice při přebírání ocenění.
To se jim dostalo na jaře od vedení nemocnice Tábor, pražské policie a pražské záchranné služby. „Jejich rychlá reakce a odhodlání zaslouží uznání a obdiv,“ zdůraznili jejich šéfové. Na podzim jim osobně poděkoval na pražském Hradě i prezident Petr Pavel medailí Za hrdinství.