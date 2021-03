Hřebíček proti covidu? Spíš babská rada. Na internetu se to hemží nápady, jak vyzrát na koronavirus

Praha Vezměte čtyři paličky hřebíčku, dejte do hrnku, zalijte vařící vodou a pak vypijte. Na internetu se začal šířit další osvědčený způsob, jak vyzrát na covid. Tentokrát s kořením, které má typickou aromatickou vůni.

Podle odborníků sice hřebíček uškodit nemůže, o tom, zda má nějaký vliv na nový typ koronaviru, se však nic neví. „O účinnosti hřebíčku proti nemoci covid-19 nemáme žádné informace,“ uvedla pro Lidovky.cz mluvčí Státního ústavu pro kontrolu léčiv Klára Brunclíková.

Na sociálních sítích však lidé slyší na ledacos. Tedy i na výše zmíněný recept na odvar z voňavého koření. „Mohu se zeptat, jak často pít? Vzhledem k tomu, že nemám chuť ani čich, mohu toho vypít hektolitr,“ zajímá se o další informace jedna uživatelka.

Hřebíček se v historii používal v domácím léčitelství. Hojně se mluví především o jeho využití v zubním lékařství, má totiž desinfekční, antibakteriální a znecitlivující účinky. Na svých stránkách ho jako první pomoc při bolesti zubů doporučuje dokonce i Stomatologické centrum Diente. Hřebíček tak může být součástí různých kloktadel, někdy i zubních past.

Ostatně kloktání uvádí jako jeden ze způsobů, jak se covidu bránit, expert na vakcíny a přední český virolog Libor Grubhoffer. „Slizniční imunita je klíčová pro boj s novým koronavirem, a právě proto může být kloktání jednoduchý způsob prevence před nákazou, případně při již probíhající infekci sníží lidově řečeno dávku prskanou do venkovního prostředí,“ uvedl Grubhoffer pro Seznam Zprávy. Čím? Například ústní vodou.

Pořád ale platí, že proti covidu je účinná především prevence v podobě roušky, rozestupů a hygieny, zejména v podobě častého mytí rukou. „Vždy říkám, že já osobně bych se to snažil řešit těmi nejjednoduššími cestami a nehledal ty složité, které navíc nemusí fungovat. Neumím posoudit, jak je to s hřebíčkem, asi na něm nebude nic špatného, ale jestli pomůže, to nevím,“ řekl pro Lidovky.cz Vladimír Ždímal z Ústavu chemických procesů Akademie věd, který se zabývá fyzikou a chemií aerosolů.

Hřebíček tak patří mezi „zaručenými“ radami, jak zatočit s covidem, k těm lepším. Minimálně neuškodí.

Po internetu se už od vypuknutí pandemie šíří několik dalších rad, které mají k záruce na odolání viru daleko. Mluvilo se například o tom, že nákaze zabrání pití alkoholu. Někdy to šlo ještě dál – k pití dezinfekce. Ostatně na různé způsoby, jak použít dezinfekci, například injekčně, se ptal lékařů i někdejší prezident USA Donald Trump.

Návody byly i na časté pití horké vody, která by měla dokázat virus zabít. Ani to ale nepatří k osvědčeným postupům. Ždímal vzpomíná na další rady, jež se objevily na internetu, ale k pravdě měly daleko. Například aby lidé vdechovali výpary chloranu nebo napouštěli roušky a respirátory nejrůznějšími sloučeninami stříbra, mědi a železa v nanoformách.