Hřensko se bojí záplav kvůli stromům v řece, za neuklizené dřevo zažaluje stát

Vystoupalo všechno, co je přímo napojené na Labe Na soutoku Labe a Ohře v Litoměřicích se střetává voda přitékající z Ohře s vysokou hladinou Labe. Protože voda z Ohře nemůže plynule odtékat, vytváří laguny a zvyšuje i hladinu Staré Ohře, která protéká kolem Malé pevnosti v nedalekém Terezíně. Stoupající voda začala ohrožovat i silnici vedoucí do Českých Kopist, po které jezdí hromadná doprava. „Autobusy do terezínské místní části České Kopisty nezajížděly kvůli nedělnímu uzavření silnice, kdy podle prognóz hydrometeorologů hrozilo její zaplavení. Protože toto nebezpečí pominulo, byla doprava plně obnovena,“ říká starosta Terezína René Tomášek (RESET). Právě v Českých Kopistech, které leží přímo na Labském břehu, je podle starosty situace nejvážnější. „Vystoupalo všechno, co je přímo napojené na Labe. Hladina Ohře i Staré Ohře kopíruje hladinu Labe. Příkopy, které jsou uvnitř Malé i Velké pevnosti, však zaplavené nejsou, protože je chrání hradítka, tedy nápustní a výpustní stavítka, která jsou nyní zavřená, aby voda do pevnostního systému netekla,“ vysvětluje Tomášek. Voda z Labe se vylila také na druhé straně řeky naproti soutoku s Ohří. Zaplavila litoměřické Lodní náměstí, které leží na samém břehu řeky a kde je molo pro nástup na lodní dopravu. Voda pronikla i na nedaleký Písečný ostrov, kde zalila litoměřické koupaliště. Podle údajů Českého hydrometeorologického ústavu by měl stav hladiny vody na Litoměřicku po dnešní kulminaci zítra začít pozvolna klesat. Prognózy uvádějí, že by zde měla hladina Labe pod kritický třetí stupeň povodňového ohrožení klesnout během čtvrtka. „Limnigraf na mostu Generála Chábery ukazuje 413 centimetrů, což odpovídá kulminaci z prosince roku 2023. Pro Litoměřice tento relativně příznivý stav však ještě může poznamenat zhoršující se povodňová situace v jižních Čechách,“ upozorňuje mluvčí Litoměřic Eva Břeňová. V Ústí nad Labem by se řeka pod třetí stupeň mohla dostat během pátku.