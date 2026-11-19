Devítka opozičních poslanců vyrazila před několika dny na návštěvu Tchaj-wanu. Delegaci vede šéf poslanců ODS a předseda Skupiny přátel Tchaj-wanu Marek Benda. Cesty se účastní také šéf Pirátů Zdeněk Hřib či bývalý ministr práce Marian Jurečka (KDU-ČSL).
Během šestidenního pobytu poslanci navštíví či již navštívili vývojové centrum dronů, přednášku na místní univerzitě, ale i exkurze na mrakodrap Tchaj-pej 101 či degustace místních čajů. Delegace měla na programu také audienci k prezidentovi Tchaj-wanu Wiliamu Lajovi. Zpět do Prahy má delegace odletět v pátek.
Naposledy navštívil Tchaj-wan na přelomu května a června předseda Senátu Miloš Vystrčil (ODS). Poté, co mu kabinet odmítl poskytnout vládní letoun, odletěl na návštěvu taktéž soukromou linkou. Prezident Tchaj-wanu mu tehdy za prohlubování česko-tchajwanských vztahů udělil Řád příznivých oblaků.
Delegace vyrazila na cestu v době, kdy se konaly oslavy 17. listopadu či volba nového vedení Prahy. Přitom za neúčast na oslavách 17. listopadu byl kritizován například premiér Andrej Babiš (ANO), který byl tou dobou na návštěvě Izraele.