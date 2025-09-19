Hřib je odpovědný za pobírání odměn z městské firmy, tvrdí právní analýza

Analýza, na kterou se Deník.cz odvolává, údajně jasně konstatuje, že za pobírání odměn odpovídá ten, kdo je přijal. Hřib nyní vinu přehazuje na dozorčí radu holdingu. „Pokud někdo spáchal přestupek, tak jedině osoba, která byla odpovědná za odeslání těch odměn. To je zřejmě předseda dozorčí rady PRE Holding Tomáš Portlík z ODS, který bude navíc vypovídat u soudu v kauze Dozimetr,“ uvedl ve středu Hřib.
Případem se zabývala i policie. Několik měsíců vyslýchala pražské politiky a nakonec potvrdila, že došlo k porušení zákona. „Mohu potvrdit, že jsme v této věci vedli trestní řízení,“ řekl serveru Neovlivní.cz Petr Štajnc z pražské policie. Nyní je věc postoupena do přestupkového řízení.
Radnice Prahy 10 se tak celou záležitostí začne oficiálně zabývat. Hřib považuje přestupkové řízení za nesmysl. „Já jsem si přece žádné peníze neposílal a peníze jsem už dávno vrátil,“ řekl Deníku.
Podle Tomáše Portlíka však Hřib při podpisu smlouvy sám zaškrtl, aby odměny chodily na jeho účet. „Útoky pana Hřiba jsou jen zoufalý pokus zakrýt vlastní selhání. Faktem ale zůstává, že je to on, kdo pět měsíců pobíral neoprávněně 50 tisíc korun z městské firmy, na které neměl nárok, což musel vědět, protože funkci měl zastávat bezplatně,“ uvedl Portlík. „A je to on, kdo to nenahlásil, přestože jako veřejně činná osoba tu povinnost měl. Asi si myslel, že se na to nepřijde. Toliko k transparentnosti předsedy Pirátské stany,“ dodal.
Kritiku si šéf Pirátů vysloužil i od hnutí ANO. „Ve smlouvě kolonka čísla účtu není. Musel tedy proaktivně vyplnit jiný dokument s vědomím, že na peníze nemá nárok,“ tvrdí šéf zastupitelského klubu ANO Patrik Nacher.
Členem představenstva PRE Holdingu se Hřib stal loni v červnu. Za pět měsíců si přišel na 280 tisíc korun, podle jeho vyjádření ale šlo o 178 tisíc. Jako uvolněný zastupitel přitom neměl mít nárok ani na odměnu, ani na plat od firmy. Na stranickém fóru Pirátů už loni v prosinci vysvětloval, že šlo o chybu účtárny. Oznámil také, že peníze vrátil.