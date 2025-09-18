Hřib chce z Česka Dánsko s lepším počasím. Radí mu bývalá dánská eurokomisařka

  11:28aktualizováno  11:35
Jako členy svého expertního týmu představil šéf Pirátů Zdeněk Hřib bývalou komisařku pro hospodářskou soutěž Margrethe Vestagerovou z Dánska či starostu Varšavy Rafala Trzaskowského. „Bojovala proti kartelům a všem nám zlevnila život,“ řekl Hřib o Vestagerové, která byla místopředsedkyní Evropské komise do loňského roku.
Bývalá eurokomisařka Margrethe Vestager z Dánska je podle Pirátů členkou expertního týmu šéfa strany Zdeňka Hřiba.S S

Bývalá eurokomisařka Margrethe Vestager z Dánska je podle Pirátů členkou expertního týmu šéfa strany Zdeňka Hřiba.S S | foto: AP

Bývalá eurokomisařka Margrethe Vestager z Dánska je podle Pirátů členkou expertního týmu šéfa strany Zdeňka Hřiba.S S
Bývalá eurokomisařka Margrethe Vestager z Dánska je podle Pirátů členkou expertního týmu šéfa strany Zdeňka Hřiba.S S
Bývalá eurokomisařka Margrethe Vestager z Dánska je podle Pirátů členkou expertního týmu šéfa strany Zdeňka Hřiba.S S
Bývalá eurokomisařka Margrethe Vestager z Dánska je podle Pirátů členkou expertního týmu šéfa strany Zdeňka Hřiba.S S
5 fotografií

S Piráty spolupracovala na prosazení aktu o umělé inteligenci. Věnuje se také tématům dostupného bydlení, energetické transformace a rovných příležitostí.

Hřib řekl, že jeho inspirací je Dánsko. Chtěl by, aby Česko bylo jako Dánsko, ale s trochu lepším počasím.

Na adresu Trzaskowského Hřib řekl, že dokázal v dvoumilionovém městě prosadit rozsáhlé investice do vzdělávání. Primátor Varšavy byl stejně jako Vestagerová připojen k tiskové konferenci Pirátů na dálku.

Řekl, že je rád, že může Hřiba podpořit. Hovořil o potřebě rovných šancí. „Nakopneme to, Zdeňku,“ řekl Trzaskowski v narážce na volební slogan Pirátů.

Členem Hřibova expertního týma je podle Pirátů i starosta Budapešti Gergely Karacsony.

„Radíme se s nimi a budeme se s nimi radit, když se budeme podílet na vládě,“ prohlásil předseda Pirátů Hřib.

Jako experti radící Hřibovi byli představeni i ekonom a člen Národní ekonomické rady vlády Libor Dušek nebo podnikatel a investor v oblasti informačních technologií a zastupitel Jihomoravského kraje Jiří Hlavenka.

Dušek je také vedoucím katedry ekonomie a empirických právních studií na Právnické fakultě Univerzity Karlovy a kandiduje také za Piráty v Praze ze čtvrtého místa kandidátky.

„Naším cílem je porazit extremistickou SPD a její přívažky a stát se třetí nejsilnější stranou ve Sněmovně,“ zopakoval Hřib. Podle volebního modelu STEM pro CNN Prima News by Piráti nyní dostali 10 procent hlasů.

Vstoupit do diskuse

Volby do Poslanecké sněmovny 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.