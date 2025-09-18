S Piráty spolupracovala na prosazení aktu o umělé inteligenci. Věnuje se také tématům dostupného bydlení, energetické transformace a rovných příležitostí.
Hřib řekl, že jeho inspirací je Dánsko. Chtěl by, aby Česko bylo jako Dánsko, ale s trochu lepším počasím.
Na adresu Trzaskowského Hřib řekl, že dokázal v dvoumilionovém městě prosadit rozsáhlé investice do vzdělávání. Primátor Varšavy byl stejně jako Vestagerová připojen k tiskové konferenci Pirátů na dálku.
Řekl, že je rád, že může Hřiba podpořit. Hovořil o potřebě rovných šancí. „Nakopneme to, Zdeňku,“ řekl Trzaskowski v narážce na volební slogan Pirátů.
Členem Hřibova expertního týma je podle Pirátů i starosta Budapešti Gergely Karacsony.
„Radíme se s nimi a budeme se s nimi radit, když se budeme podílet na vládě,“ prohlásil předseda Pirátů Hřib.
Jako experti radící Hřibovi byli představeni i ekonom a člen Národní ekonomické rady vlády Libor Dušek nebo podnikatel a investor v oblasti informačních technologií a zastupitel Jihomoravského kraje Jiří Hlavenka.
Dušek je také vedoucím katedry ekonomie a empirických právních studií na Právnické fakultě Univerzity Karlovy a kandiduje také za Piráty v Praze ze čtvrtého místa kandidátky.
„Naším cílem je porazit extremistickou SPD a její přívažky a stát se třetí nejsilnější stranou ve Sněmovně,“ zopakoval Hřib. Podle volebního modelu STEM pro CNN Prima News by Piráti nyní dostali 10 procent hlasů.