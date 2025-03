Hřib na Fialovu bezpečnostní schůzi dorazí, Okamura neví, Babiš se nevyjádřil

Předseda hnutí SPD Tomio Okamura potvrdil, že pozvánku dostal. Účast zvažuje, nelíbí se mu, že vláda schválila navýšení rozpočtu armády v příštích pěti letech bez předběžné konzultace s opozicí, což by považoval na standard. Šéf hnutí ANO Andrej Babiš se zatím nevyjádřil.

Tématem schůzky budou bezpečnostní otázky a posílení obranyschopnosti Česka v reakci na aktuální mezinárodní situaci, uvedl Fiala ve čtvrtek večer na síti X. Podle Okamury pozvánka obsahuje pouze jeden jednací bod, a to plán navýšení investic do obrany postupně po 0,2 procentech na tři procenta hrubého domácího produktu (HDP) v roce 2030.

Petr Fiala @P_Fiala Na zajištění bezpečnosti občanů naší země by měla existovat širší politická shoda bez ohledu na nesoulad v ostatních tématech. Na čtvrtek 13. března jsem proto pozval předsedy všech politických stran zastoupených v Poslanecké sněmovně na schůzku o bezpečnostních otázkách a… https://t.co/U8YyZ4tF4M oblíbit odpovědět

„To, když započítáme predikce růstu HDP, znamená navýšení o sto miliard korun,“ uvedl Okamura. Společně s unijním plánem na rozvolnění fiskálních pravidel to považuje za hrozbu zadlužování země. Vláda si podle Okamury pozváním dělá před volbami alibi, ale až potom, co plán ve středu schválila.

Fiala schůzku zdůvodňuje hledáním širší shody. „Na zajištění bezpečnosti občanů naší země by měla existovat širší politická shoda bez ohledu na nesoulad v ostatních tématech,“ napsal. Už v pondělí se na Pražském hradě mimořádně sejde Fiala s prezidentem Petrem Pavlem a dalšími nejvyššími ústavními činiteli k diskusi o zahraniční politice.

Vláda ve středu rozhodla o postupném navýšení výdajů na obranu o 0,2 procenta HDP ročně do roku 2030. V roce 2026 by měl být obranný rozpočet 2,2 procenta HDP, v roce 2030 by mělo Česko na obranu vydávat tři procenta HDP. První místopředseda ANO a stínový premiér Karel Havlíček ve čtvrtek kritizoval, že navýšení nebylo konzultováno s nikým z opozice.

Fialův kabinet nezajímá, že na podzim se konají sněmovní volby a zcela zjevně po nich vznikne nová vláda na jiném půdorysu, uvedl. Vládou navrhované zvýšení výdajů na obranu v roce 2026 na 2,2 procenta HDP podle něj ukazuje, že se bude pokračovat v neefektivním utrácení.

Na potřebě navýšit výdaje na obranu se v neděli shodly bezmála dvě desítky lídrů západních států a institucí v Londýně na summitu, který se konal po vyhroceném jednání amerického prezidenta Donalda Trumpa s jeho ukrajinským protějškem Volodymyrem Zelenským v Bílém domě. Americká administrativa po tomto jednání rozhodla o přerušení dodávek vojenské pomoci Ukrajině, která čelí ruské invazi.