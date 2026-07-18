„Krátce po sedmé hodině ráno jsme společně s hasiči vyjížděli na 49. kilometr dálnice D1 k požáru dodávky,“ uvedla pro redakci iDNES.cz mluvčí středočeských policistů Michaela Richterová.
„Po našem příjezdu na místě stálo asi devět lidí mimo vozidla, všichni bez zranění,“ upřesnila Richterová. Na místě se však začala tvořit kolona, do které podle policejní mluvčí posléze jeden z řidičů narazil.
Nehoda si vyžádala i několik zraněných. „Čtyři lehce zraněné převážíme do nemocnice v Benešově,“ informovala iDNES.cz za středočeské záchranáře jejich mluvčí Monika Nováková.
Vzhledem k tomu, že havarovaná auta zasahovala do všech pruhů, musela policie dálnici uzavřít. V 09:10 obnovila provoz jedním jízdním pruhem.