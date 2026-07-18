Hromadná nehoda komplikuje provoz na D1. Hořela tam dodávka

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  10:59aktualizováno  10:59
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ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Jiří Meixner, iDNES.cz

Dálnici D1 ve směru na Brno uzavřela nehoda několika aut. Prvotní požár dodávky na 49. kilometru dálnice způsobil kolonu, v níž posléze došlo ke srážce přibližně šesti vozidel. Podle záchranářů se na místě zranili čtyři lidé. Dálnice mezi Šternovem a Psáři ve směru na Brno byla nejdříve zcela neprůjezdná, zhruba po dvou hodinách se podařilo obnovit provoz levým jízdním pruhem.

„Krátce po sedmé hodině ráno jsme společně s hasiči vyjížděli na 49. kilometr dálnice D1 k požáru dodávky,“ uvedla pro redakci iDNES.cz mluvčí středočeských policistů Michaela Richterová.

„Po našem příjezdu na místě stálo asi devět lidí mimo vozidla, všichni bez zranění,“ upřesnila Richterová. Na místě se však začala tvořit kolona, do které podle policejní mluvčí posléze jeden z řidičů narazil.

Nehoda si vyžádala i několik zraněných. „Čtyři lehce zraněné převážíme do nemocnice v Benešově,“ informovala iDNES.cz za středočeské záchranáře jejich mluvčí Monika Nováková.

Vzhledem k tomu, že havarovaná auta zasahovala do všech pruhů, musela policie dálnici uzavřít. V 09:10 obnovila provoz jedním jízdním pruhem.

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