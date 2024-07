Hrozí kolaps přecpané železnice v okolí Prahy. Problémem je stav tratí i počet spojů, zpoždění narůstají

Nová pražská příměstská železniční linka S61, která má podle schváleného Plánu udržitelné mobility hl. m. Prahy napojit hustě zalidněná sídliště na východě metropole na stanici metra Depo Hostivař, budí rozpaky. Původně měla vést po stávajících kolejích z Vršovic přes Malešice do Běchovic, jenže tato trasa je přinejmenším po několik následujících let nepoužitelná. Stále na ní totiž chybějí nezbytné zastávky – Jiráskova čtvrť, Jahodnice, Hostavice a Malešice. Co tedy s tím?