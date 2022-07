Parlament nestíhá a Česku hrozí miliardy pokut od EU, upozornil Šalomoun

Na konci minulého roku, kdy kabinet Petra Fialy (ODS) přebírat vládu od koalice ANO a ČSSD, chybělo Česku 36 takzvaných transpozic práva Evropské unie. Pokud by se sečetly všechny pokuty, vyšlo by to podle Šalomouna na dvě miliardy korun. Manko podle něj nový kabinet Petra Fialy stáhl podle Šalomouna na 22 směrnic, další ale mezi tím přibývají.

Jako příklad uvedl Šalomoun návrh zákona o sdílení videonahrávek, k jehož projednávání ve třetím čtení se poslanci v pátek nedostali kvůli přestávkám vyvolaným opozičními hnutími ANO a SPD.

„Reálná pokuta hrozí ve výši kolem 70 až 80 milionů korun,“ uvedl Šalomoun. Česku sice podle něj nyní pomáhají prázdniny, během nichž Evropská komise není tolik aktivní, v srpnu by však Evropská komise mohla žalobu podat. Například za zpoždění novely zákona o svobodném přístupu k informacím hrozí pokuta 48 milionů korun.