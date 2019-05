Hrůzou je evropské zelenání, komentuje exprezident Klaus volby do EP

PRAHA „Hrozí, že demokracie ještě dále ustoupí do pozadí a že nebudou rozhodovat volení politikové, ale klimatické Grety a bezbarví úředníci,“ říká v rozhovoru pro LN bývalý prezident Václav Klaus. Pozitivní změny v Evropské unii podle něj po volbách nenastanou.

Václav Klaus patří mezi nejhlasitější kritiky Evropské unie v Česku, v Evropě i ve světě. Pár dní před volbami do Evropského parlamentu se zúčastnil i mítinku britské Strany pro brexit.



Klaus zde ve svém projevu zdůraznil nedemokratickou povahu unijních struktur a radost, že se Britové rozhodli dát Bruselu sbohem. „Když jsme poprvé slyšeli výsledky referenda o brexitu, mnoho Čechů otevíralo lahve s šampaňským. Byla to skvělá událost pro vás i nás,“ zmínil ve svém desetiminutovém projevu.

Brexitová strana Nigela Farage vyhrála se ziskem 32 procent, v europarlamentu bude mít minimálně 28 zástupců.

LN: Jste spokojený s výsledky voleb?

S výsledky voleb nemohu být spokojen, neboť žádné výsledky nejsou. Kvantitativní data nejsou ve své mnohovrstevnatosti ani přehledná, ani důležitá. Volby neřekly nic podstatného – nedotkly se bezprostředně základní otázky budoucnosti Evropy a nás všech: zda zůstaneme „Evropou národů“, nebo budeme už navěky „Evropou Bruselu“. Až na výjimky politické strany zúčastněné ve volbách tuto otázku zřetelně nenastolovaly.

LN: Překvapilo vás, jak to dopadlo?

Moc překvapivého tam nebylo. U nás je to snad jedině úžasný trest, který dopadl na bezbarvou, rozplizlou a stále více k extrémní levici se přibližující ČSSD. A to ještě má ČSSD ministra zahraničí. Přes obří mediální útok v podstatě obstálo ANO, a to měli největší účast ve volbách progresivističtí „městští liberálové“, kteří ANO nevolí. Nikdo nepřipomíná to, že u nás ve všech volbách uvnitř parlamentního volebního období vládnoucí strana vždy prohrávala. Skoro jsem čekal, že díky této struktuře voličů lepší výsledek získají Piráti. Naštěstí se to nestalo. I tak získala tato strana šanci pokoušet se v Bruselu konfiskovat dočasně prázdné byty, když už to zkoušela v Praze.

Nečekal jsem tak pěkný výsledek Kaczyńského PiSu, výborně obstál Orbán, raduji se z výsledků Farage – i když nevím, k čemu to ve Velké Británii povede. Potěšil mne volební výsledek Salviniho v Itálii. Hrůzou je evropské „zelenání“, zejména výsledek Zelených v Německu. (Zelení se v Německu umístili se ziskem 22 procent hlasů druzí po vládnoucí CDU – pozn. red.)

LN: Čekáte změnu ve fungování EU?

Změnu ve fungování EU bohužel nečekám. Evropský parlament až zas tak velkou roli nemá a výsledky žádný zřetelný otřes nepřinesly. Přinesly smutek těm, kdo si nepřejí „Evropu Bruselu“, a uspokojení těm, kdo vědí, že všechno zůstává při starém.

Zastrašování voličů vedlo k tomu, že strašně těžko vznikají a prosazují se k Evropské unii kritické politické strany. Všiml si toho jen Jiří Weigl: „Je paradoxem, že česká veřejnost dlouhodobě vykazuje největší skepsi a nespokojenost s poměry v EU, ale ve volbách tento fenomén žádnou roli nesehrál.“ Proto tolik lidí zůstalo doma, proto tolik lidí nemělo koho volit.

LN: Jaká je vaše prognóza budoucnosti EU v nejbližší době?

Nečekám žádné změny. EU zůstane v permanentní krizi – a rozpolcenosti mezi těmi, kteří by změnu chtěli, a těmi, kteří se jí zuby nehty brání. Evropa zůstane nejpomaleji rostoucím regionem světa a bude se tvářit, že jí to vůbec nevadí. Hrozí, že demokracie ještě dále ustoupí do pozadí a že nebudou rozhodovat volení politikové, ale klimatické Grety (Thunbergová, švédská 16letá aktivistka – pozn. red.) a už desetiletí se v budovách EU „skrývající“ bezbarví úředníci, kteří mají jediný zájem maximalizovat počet měsíčních platů – přicházejících od evropských daňových poplatníků. Ale není kam emigrovat.