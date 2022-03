Ruská agrese je velký impulz. Díky Green Dealu budou pracovní místa spíš vznikat, říká ministryně Hubáčková

Lidovky.cz: „Green Deal je mrtvý“, „Dohoda o Zeleném údělu musí skončit“ – i takové výkřiky padají v souvislosti s úderem, který Evropě zasadila již tři týdny trvající ruská agrese na Ukrajině. Co říkáte na hlasy, které už pohřbívají evropskou klimatickou dohodu? Padne jedněmi velebený a druhými kritizovaný plán Evropské komise na přechod na udržitelnější ekonomiku?

Říkáte to přesně. Když vypukla invaze na Ukrajinu, měla jsem domluvené schůzky v Bruselu a první otázky, které jsem na nich slyšela, mířily jedním směrem: Jak to u nás vlastně je?

Klimatické změny jsou nezpochybnitelné. Dopady extrémních jevů, jako jsou sucha, povodně, tornáda, jsme už zažili. A Zelená dohoda je soubor opatření, z nichž většinu lidé vnímají dobře. Je to adaptace na klimatickou změnu, návrat vody a zeleně do krajiny, odpadové hospodářství, třídění a recyklace, zemědělská strategie.