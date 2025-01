Poslanec ANO pálil petardy nad stáj s koňmi. Majitelce hrozil soudem, pak se kál

Trenérka závodních koní Adéla Neumannová pro server Novinky.cz uvedla, že se obyvatelé obce Bílov, kde se stáj nachází, domluvili na tom, že se užívání pyrotechniky vyhnou, byť oficiálně zakázaná v obci ani na silvestra nebyla.

„Jediný člověk, který tomuto neholdoval, byl pan Hubert Lang,“ uvedla Neumannová, podle které začal poslanec odpalovat ohňostroj přímo nad střechu stájí. „Koně se začali plašit, vyběhla jsem ven a docela nahlas jsem na něj řvala, ať to přestane dělat. Nebyla jsem sprostá a ani jsem mu netykala“ popsala trenérka. „On mi ale začal vyhrožovat, že mě chytne pod krkem a rozbije mi hubu,“ doplnila nepříjemnou výměnu názorů.

Popsané chování Langa nenechalo klidné ani některé zástupce vládních stran. Předsedkyně Poslanecké sněmovny Markéta Pekarová Adamová (TOP 09) na sociální síti X uvedla, že by se měl poslanec hnutí ANO stydět. „Je pro mě lidsky nepochopitelné, když někdo úmyslně ohrožuje zvířata a ještě vyhrožuje těm, kteří se je snaží chránit. Je to ostudné chování u kohokoli, ale u poslance, který by měl jít příkladem, je to o to horší,“ napsala.

K incidentu se na stejné sociální síti vyjádřil i ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL). „Naprostá bezohlednost některých lidí je až nepředstavitelná a toto chování ani nejde slušně popsat. Pan poslanec z hnutí ANO nám aspoň poskytl jasný příklad, proč je potřeba omezení používání pyrotechniky v okolí nemocnic, útulků apod,“ napsal ministr.

„Přijde vám normální, když chce muž ženě rozbít hubu?“ ptá se europoslanec KDU-ČSL Tomáš Zdechovský. Podle ministra výzkumu a inovací Marka Ženíška (TOP 09) zase Lang ztělesňuje naprostou bezohlednost a absenci zdravého rozumu.

Sám poslanec už se na Facebooku za celý incident omluvil, přestože podle serveru Novinky dříve zvažoval dokonce právní cestu řešení rozmíšky. „Ano, byla to chyba, přesto že v naší obci nejsou ohňostroje zakázané, měl jsem si uvědomit, že o dva baráky vedle jsou stáje a koně mohou polekat. Paní jsem se byl osobně omluvit, vyjasnili jsme si, co se vlastně stalo.Celá ta situace mě mrzí, je mi líto, že jsem nebyl prozíravější a všem vám přeji, ať do nového roku vykročíte lepší nohou než já,“ popsal situaci.

Ve videu se k celé situaci později vyjádřila i trenérka Neumannová. „Je to s happyendem, protože pan poslanec Lang ke mně osobně přišel a velice slušně se mi omluvil,“ říká trenérka. Podle jejích slov by poslanec chtěl i na základě tohoto incidentu protlačit ve Sněmovně zákon, který by zakazoval užívání pyrotechniky plošně.