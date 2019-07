‚Hudba nesmí opustit prostor lodi.‘ Na náplavkách mají utrum koncerty s reproduktory, bary hrají dál

PRAHA Koncertům s reproduktory na pražských náplavkách odzvonilo. Velké bary umístěné na lodích ale mohou hrát dál. Stačí, když nehrají po desáté hodině večerní a pokud není jejich produkce slyšet mimo loď. Není však jasné, jak toho chce město docílit. Podle správce náplavek situaci měli monitorovat kontroloři.

Býval to tichý kout Prahy, u něhož kotvily pramice a jiná menší plavidla. Po večerech byste tu potkali jen pár skupinek studentů s pivem koupeným v nedaleké večerce a v poklidu posedávající u vody. To platilo ještě pár let zpět, nyní je z pražských náplavek epicentrum večerní zábavy pro Pražany všech kategorií. Živá atmosféra na dlážděných pruzích podél Vltavy ale začala vadit místním, od začátku července tedy platí pro provozovatele tamních podniků nová pravidla, které regulují hlavně živá vystoupení s reprodukovanou hudbou.

Koncerty, které si při ozvučení vypomáhají různě velkými reproduktory, už se nyní budou muset odehrávat výlučně v uzavřených lodích nebo stísněných prostorech kobek, které jsou uvnitř vysoké nábřežní zdi. „Pražské náplavky jsou oblíbeným místem setkání jak Pražanů, tak turistů. Denně na ně zamíří tisíce lidí. Je ale důležité dbát na to, aby se v jejich okolí dobře žilo i rezidentům,“ prohlásil pražský primátor Zdeněk Hřib (Piráti).

Výňatek z pravidel pro provozovatele podniků na náplavkách: "Jednorázové akce konající se na palubách kotvících lodí nebo v prostoru náplavek má pořadatel povinnost ukončit do 22:00 hodin." "Reprodukovanou hudbu je možné provozovat pouze uvnitř uzavřených prostor kobek a lodí. Podkresová reprodukovaná hudba na palubách lodí a zahrádkách a na jednorázových akcích v prostorách náplavek je povolena pouze, pokud zvukově nepřesahuje mimo tyto prostory."

"Ustanovení těchto Pravidel se netýkají reprodukované živé hudební produkce na plujících plavidlech osobní lodní dopravy."

Pokud ale obyvatele především Rašínova nábřeží, které k náplavce přiléhá, skutečně rušil hluk hudební produkce, nová pravidla jim v praxi pomohou nejspíš jen částečně. „Podkresová reprodukovaná hudba na palubách lodí a zahrádkách a na jednorázových akcích v prostorách náplavek je povolena pouze, pokud zvukově nepřesahuje mimo tyto prostory,“ píše se v pravidlech, která stanovila společnost Trade Center Praha (TCP), jež má správu náplavek na starost. V praxi to znamená, že dlouhé otevřené lodě, jejichž palubu tvoří jeden velký bar, si mohou hudbu pouštět dál, pokud „nepřesáhnou prostory lodě“.

Jak ale zvuk udržet na palubě lodi? „Hudba musí hrát tak hlasitě, aby byla slyšet jen v prostoru lodi. K tomu tam máme naše kolegy, kteří to kontrolují,“ řekl serveru Lidovky.cz kurátor pražských náplavek Jiří Sulženko. Místní obyvatelé prý mají na něj a jeho kolegy telefonní číslo a v případě, že někdo z provozovatelů pravidla nedodrží, řeší situaci kontroloři. Kdokoliv ale na náplavce v poslední době pobýval, musel si všimnout, že hudba z prostor lodí přesahuje minimálně na silnici. „V momentě, kdy nám to nikdo nenahlásí, nemáme důvod to brát jako ten problém,“ řekl k tomu Sulženko.

Náplavka patří k oblíbeným místům v Praze.

Podle něj nově nastavená pravidla vychází z jednání s obyvateli a z porozumění TCP tomu, že hlučných akcí hostí náplavka údajně skutečně hodně. „Minulé září jsme s provozovateli dělali debatu, kde se setkali s místními. Nebylo to příjemné setkání,“ uvedl kurátor náplavek. Zároveň ale dodává, že ke stížnostem ze strany místních frekventovaně nedochází. „Nevolají mi často, provozovatelé to prostě většinou dodržují,“ konstatoval náplavkový kurátor.



Regulujete nás příliš, tvrdí provozovatelé

Provozovatelům ale vadí hlavně to, že město jim na záda prý nakládá už tak dost povinností. „Nejčastěji se provozovatelé brání, že je reguluje spousta jiných předpisů a my jen přidáváme další,“ řekl Sulženko.



Potvrzuje to i reakce provozního personálu jedné z největších lodí zakotvených u náplavky Kayak Beach Bar. „To je otázka na správce náplavek. Za nás tedy bez komentáře,“ odpověděl lakonicky management podniku.

Koncerty s reprodukovanou hudbou byly ještě do nedávné doby v prostoru pražských náplavek běžnou záležitostí, podle vedení města se ale vzhledem k hlučnosti a počtu staly neobhajitelnými ve vztahu k obyvatelům nedalekých domů. Kromě jejich občasných stížností nové regule vycházejí ještě z antropologického výzkumu ze září a srpna loňského roku a také dat z měřičů hluku, které mají na své části Vltavy nainstalované městské části Praha 2 a Praha 5.