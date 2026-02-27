„Nominace jsou velmi pestrou paletou interpretů řady žánrů, jak to ostatně u Žebříku bývá zvykem. Promítl se do nich poměrně silný hudební rok 2025, fanoušci tedy mají z čeho vybírat. Hlasování probíhá na webu anketazebrik.cz,“ komentoval nominace Jarda Hudec, ředitel hudebních cen.
Žebřík, který byl až do loňského roku známý několikahodinovou hudební show, změnil formát. Představí se jako road show Žebřík na cestách.
„Chtěli bychom se pokusit osobitým způsobem propojit tradiční hudební obsah Žebříku i s jinými oblastmi – nejen kultury, ale třeba s historií, architekturou a cestovním ruchem. Současně chceme Žebřík rozprostřít do delšího časového období a podívat se s ním na nejzajímavější místa našeho regionu. Společně s partnery jsme proto vytipovali atraktivní lokace, která bychom chtěli prezentovat tímto nevšedním způsobem,“ vysvětlil Hudec.
První takovou zastávkou bude hrad Kašperk, ale organizátoři Žebříku se chtějí vydat i do Jízdárny Světce, Mariánské Týnice nebo Kláštera Plasy. Nejvíce cen bude předáno v Plzni.
29. března 2025