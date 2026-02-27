Souboj hvězd v anketě Žebřík vrcholí, v čele Ztracený, Pan Lynx a Mňága a Žďorp

Zpěvák Marek Ztracený, Pan Lynx a skupina Mňága a Žďorp získali nejvíce nominací v lednovém hlasování hudební ankety Žebřík. Mezi další silné adepty patří například Ewa Farna, Kateřina Marie Tichá, skupiny Lucie, Rybičky 48, Hentai Corporation, nebo November 2nd. O konečných vítězích mohou fanoušci rozhodovat už jen do konce února.
Jarda Hudec, ředitel hudebních cen Žebřík, při natáčení na hradě Kašperk s Jitkou Ježkovou.

Jarda Hudec, ředitel hudebních cen Žebřík, při natáčení na hradě Kašperk s Jitkou Ježkovou. | foto: Iveta Valentová

„Nominace jsou velmi pestrou paletou interpretů řady žánrů, jak to ostatně u Žebříku bývá zvykem. Promítl se do nich poměrně silný hudební rok 2025, fanoušci tedy mají z čeho vybírat. Hlasování probíhá na webu anketazebrik.cz,“ komentoval nominace Jarda Hudec, ředitel hudebních cen.

Žebřík, který byl až do loňského roku známý několikahodinovou hudební show, změnil formát. Představí se jako road show Žebřík na cestách.

„Chtěli bychom se pokusit osobitým způsobem propojit tradiční hudební obsah Žebříku i s jinými oblastmi – nejen kultury, ale třeba s historií, architekturou a cestovním ruchem. Současně chceme Žebřík rozprostřít do delšího časového období a podívat se s ním na nejzajímavější místa našeho regionu. Společně s partnery jsme proto vytipovali atraktivní lokace, která bychom chtěli prezentovat tímto nevšedním způsobem,“ vysvětlil Hudec.

První takovou zastávkou bude hrad Kašperk, ale organizátoři Žebříku se chtějí vydat i do Jízdárny Světce, Mariánské Týnice nebo Kláštera Plasy. Nejvíce cen bude předáno v Plzni.

29. března 2025
