Kateřina Marie Tichá v Žebříku obhájila titul, zpátky na trůnu je i Marek Ztracený

  10:05aktualizováno  10:05
Hudební ceny Žebřík letos zásadním způsobem změnily formát. Vyhlášení vítězů nebylo formou živých koncertů a slavnostního ceremoniálu, ale ceny byly hudebníkům předávány individuálně na významných místech Plzně a Plzeňského kraje.
Kateřina Marie Tichá zvítězila ve 44. ročníku hudebních cen Žebřík v kategorii Zpěvačka roku. (2026) | foto: David Kapoun

89 fotografií

„Dobyli jsme Kašperk, navštívili barokní perly Mariánskou Týnici a klášter Plasy, rozezvučili Velkou synagogu, byli jsme v legendárním Amfiteátru Lochotín, ale třeba i v plzeňské Techmanii. Vyhlášení Žebříku tak dostalo úplně nový náboj a každý z devíti ceremoniálů unikátní místo konání zásadním způsobem obohatilo. Tahle žebříkovská road movie nás i zúčastněné hudebníky nadchla, a tak pevně věříme, že zaujme nejen ortodoxní fanoušky, ale také širší diváckou veřejnost,“ vysvětlil nový koncept ředitel hudebních cen Žebřík Jarda Hudec.

Podobně jako v předchozích letech mohli fanoušci hlasovat dvoukolově v otevřené anketě – v průběhu ledna se hlasovalo o nominacích a v únoru pak šlo už o nejlepší hudebníky.

Skupinou roku se stali muzikanti z Mňágy a Žďorp, kteří s písní Podivné rybičky zabodovala i mezi nejlepšími videoklipy. Titul Zpěvačka roku obhájila Kateřina Marie Tichá a na pěvecký trůn se vrátil Marek Ztracený. Album roku vydal Pan Lynx a objevem uplynulé sezóny je hardrockové trio Doctor Victor.

Nejlepším videoklipem zabodovali November 2nd a hned dvě ceny získala skupina Lucie. Skladbou roku 2025 se stala Už mě nesou Davida Stypky. Cenu převzali producent Martin Ledvina a Marie Stypková.

Na pomyslné „medailové příčky vyšplhali také Dymytry, Divokej Bill, Michal Prokop a Framus Five, Rybičky 48, David Koller, Václav Noid Bárta, Eva Burešová, Ewa Farna, Renne Dang, Šimon Opp a Imodium. Cenu iREPORTu pro Osobnost Žebříku obdržel muzikant a producent Roman Holý.

Udílení cen, rozhovory s hvězdami Žebříku a exkluzivní vystoupení byly zaznamenány filmovým štábem. Každé kategorii a jejímu vítězi bude věnována jedna epizoda TV série, kterou bude možné sledovat od dubna každý týden ve všech regionálních televizích a také na YouTube kanálech iREPORTu a vítězných hudebníků. Premiéra první epizody, v jejíž hlavní roli bude Roman Holý, je naplánována na středu 1. dubna.

Hudební ceny se v Plzni a v regionu předávaly již po čtyřiatřicáté. Moderátorkou a průvodkyní všemi zaznamenanými televizními díly bude herečka Jitka Ježková. Ceny pro nejúspěšnější muzikanty připravil sochař Václav Česák.

29. března 2025
Vstoupit do diskuse

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.