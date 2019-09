Hudebníci, kteří nemohou koncertovat v Číně, zahrají v rezidenci USA

PRAHA Kvůli odmítavému postoji pražské radnice vůči smlouvě metropole s Pekingem čelí čeští profesionální muzikanti vlně odmítání jejich turné v Číně. Primátor Zdeněk Hřib chce z dohody mezi městy vypustit bod o uznání jednotné Číny. V pátek potvrdil zrušení turné Guarneri Trio Prague. Narazil na to ale i hudebníci z PKF – Prague Philharmonia. Tělesa mají zřejmě v komunistické zemi minimálně dočasně vystavenou stopku, protože název souboru obsahuje název Praha.

Situace se ale chopilo velvyslanectví USA v Praze. Pozvalo PKF – Prague Philharmonii, aby zahrála v rezidenci ambasadora. Koncert by se měl uskutečnit už příští týden. „Náhrada za čínské turné to není, ale je to krásné gesto od pana velvyslance, který tím vyjádřil podporu orchestru. Požádal, abychom u něj uspořádali koncert pro významné klienty,“ řekla LN Iva Nevoralová, která má na starosti marketing PKF.

Dodala, že orchestr chce využít uzavřené setkání k oslovení sponzorů. Těleso se totiž připravuje na turné po USA, které se má odehrát v roce 2022. „Je to projev solidarity nad nastalou situací. Orchestr nebude hrát za honorář. Je to pro nás pocta,“ dodala ke koncertu Nevoralová.

Petchkovu vilu rozezní Beethoven

Ambasáda uvedla, že na koncertě se speciální symbolikou zazní pod taktovkou šéfdirigenta a hudebního ředitele PKF Emmanuela Villauma díla Ludwiga van Beethovena. Hudebníci zahrají předehru Coriolan a Sedmou symfonii A dur.

„Hudba mluví řečí, které rozumí všichni lidé dobré vůle. Musíme zajistit, aby se šířila svobodně a nezávisle, čímž přispěje k většímu porozumění mezi různými kulturami,” řekl velvyslanec Stephen King. Akce proběhne v zahradách Petschkovy vily na Praze 6, která slouží jako rezidence ambasadora USA.

Koncert chce připomenout i historii místa. „Hudba je o sdílení a toto je vzácná příležitost podělit se o ni v krásném prostředí prodchnutém historií a pohnutými lidskými osudy s těmi, kdo ji chtějí přijímat. Ne náhodou jsme pro tento koncert vybrali dílo Ludwiga van Beethovena, jehož hudba se vždy toužila vymanit z věcí pozemských a přiblížit se vyšším principům,“ uvedl v prohlášení šéfdirigent orchestru Villaume.

Během nacistické okupace Československa neobarokní vilu v Bubenči zabralo velitelství Wehrmachtu. Ještě před vypuknutím 2. světové války původní majitelé a potomci jejího stavitele a bankéře Otto Petscheka emigrovali do USA. Jejich majetek v Československu byl konfiskován nejprve nacisty a následně komunisty. Velvyslanci USA objekt užívají jako rezidenci od roku 1945. Reprezentativní prostory paláce hostili prezidenty USA. Během oficiálních návštěv Česka je navštívili otec i syn George W. Bush a Barack Obama.