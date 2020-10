Hůlka vrátí Zemanovi medaili Za zásluhy. Dej si hadr na hlavu, vzkázal prezidentovi, s nímž se dříve přátelil

Praha Zpěvák Daniel Hůlka vrátí Miloši Zemanovi medaili Za zásluhy, kterou dostal v roce 2016. Vadí mu prezidentova slova o neschopných a nevzdělaných lidech i to, že nerespektuje jeho názor na koronavirus.

„I u těch nejlepších přátel se může stát, že nastane situace, na níž má každý z nich opačný názor. (..) Opravdový přítel však nikdy svého kamaráda veřejně nezesměšní a nevzkazuje mu prostřednictvím médií, že si má dát mokrý hadr na hlavu, jen proto, že má odlišný názor,“ rozohnil se v dopise Hůlka na prezidenta Zemana, kterého považoval za přítele a několikrát pro něj na Hradě vystupoval.

Zpěvák a herec Hůlka nesouhlasí s vývojem vládních nařízení ohledně koronakrize, ministra zdravotnictví Romana Prymulu v minulosti označil za plukovníka smrt. Vystoupil též na protestu proti nošení roušek, jehož účastníkům hlava českého státu doporučila, aby si nechali změřit IQ. Hůlku pak Zeman konkrétně jmenoval v rozhovoru pro MF DNES, na což zpěvák naráží i ve svém dopisu.

„Daniel Hůlka dostal vyznamenání za svůj pěvecký výkon. Pokud jde o jeho účast na protirouškové demonstraci, doporučuji mu, aby si dal studený a mokrý hadr na hlavu a stáhl se na nějakou dobu do soukromí,“ uvedl Miloš Zeman v rozhovoru.

Hůlka nesouhlasí s tím, že v době krize a ekonomického propadu se Zeman místo slov útěchy a podpory ještě přisadí různými až urážlivými vtípky. Naráží tak na Zemanova slova o umělcích, kteří jsou nejproduktivnější tehdy, když hladoví, či na zmínku o podnikatelích, kteří si zaslouží zkrachovat pokud nedokáží využít pomoc nabízenou státem.

Daniel Hůlka - Oficiální Otevřený dopis Daniela Hůlky prezidentovi České republiky, Miloši Zemanovi:



Vážený pane prezidente, příteli, kamaráde, milý Miloši,



donedávna jsem žil v domnění, že Tě mohu nazývat přítelem. I u těch nejlepších přátel se může stát, že nastane situace, na níž má každý z nich opačný názor. Opravdoví přátelé, kteří k sobě mají vzájemný respekt, spolu o věci diskutují a třeba se i pohádají. Opravdový přítel však nikdy veřejně svého kamaráda nezesměšní a nevzkazuje mu prostřednic...tvím médií, že si má dát mokrý hadr na hlavu, jen proto, že má odlišný názor. V demokracii má každý názor stejnou hodnotu. Tvůj, stejně jako ten můj nebo názor kohokoli jiného. Pokud ovšem ještě žijeme v demokratické zemi… 709 709

„Zklamal jsi mě jako přítel. Ale to vlastně není tolik důležité, to je věc nás dvou a našeho končícího přátelství. Ty jsi mě však zklamal také jako prezident naší země, a to už vůbec není pouze naše věc,“ píše zpěvák v dopise.

„Proč se k nám chováš sprostě, agresivně, nenávistně, egoisticky, egocentricky, narcisticky a naprosto bohorovně?“ ptá se v dopisu Hůlka svého prezidenta. „Takže, jak se říká. Na hrubý pytel, hrubá záplata.“ Zpěvák chce přijít na státní svátek 28. října 2020 na Pražský hrad prezidentovi vrátit vyznamenání, které mu udělil. „Nemohu si ponechat toto ocenění, které jsem obdržel z rukou člověka, jakým ses ukázal být. Musel bych se za sebe stydět,“ dodal zpěvák a prezidentovi vzkázal to samé, co Zeman jemu: aby si dal mokrý hadr na hlavu.

Zda se budou oslavy 28. října konat je zatím nejasné, Andrej Babiš na pondělní tiskové konferenci po skončení celodenního jednání vlády sdělil, že to bude záležet na epidemiologické situaci za dva týdny. Prezident Zeman dříve v rozhovoru pro pořad Partie na TV Prima uvedl, že by byl rád, kdyby se ceremonie uskutečnila.

Tiskový mluvčí Hradu Jiří Ovčáček na Twitteru vysvětlil prezidentovu motivaci takto: „Republika potřebuje v těžké době povzbuzení, naději. Státní svátek 28. října zosobňuje statečnost předků, hlubokou lásku k vlasti. Proto usilujeme o uskutečnění slavnostního ceremoniálu ve Vladislavském sále Hradu, v místě, kde kráčely dějiny. Byť v omezené podobě, ale přec.“