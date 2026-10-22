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Za Ševčíkovo hulvátství vůči kolegyni se omluvila šéfka poslanců ANO Malá

  11:32aktualizováno  11:47
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Opozici naštvalo hulvátství poslance vládního hnutí SPD Miroslava Ševčíka vůči šéfce poslaneckého klubu STAN Michaele Šebelové a požaduje, aby o tom Sněmovna jednala přednostně, ještě než bude pokračovat v diskusi o státním rozpočtu. Ševčík ve středu v noci pokřikoval na Šebelovou, ať si vezme menopauzu, když požadovala o pauzu na jednání poslaneckého klubu STAN.

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„Mám problém s normalizací hulvátství,“ řekl ve Sněmovně šéf Pirátů Zdeněk Hřib. „Korunu normalizaci hulvátství nasadil docent Ševčík,“ prohlásil šéf Pirátů. Navrhl přednostně projednat nový bod „Líbí se vám hulvátství docenta Ševčíka ve Sněmovně?“

„Kdo z vás odsoudí hulvátství poslance Ševčíka?“ vyzvala poslance vládní koalice také šéfka poslanců Pirátů Olga Richterová.

„Má tu jasně zaznít omluva pana poslance Ševčíka, tohle nemůže být norma jednání,“ řekl šéí ODS Martin Kupkia.

Šéf STAN Vít Rakušan navrhl na tiskové konferenci svého hnutí, aby se Sněmovna vrátila rovněž k tématu prodeje alkoholu ve Sněmovně, když probíhá její jednání.

Za poslance SPD Miroslava Ševčíka se omluvila šéfka poslaneckého klubu ANO Taťána Malá, odmítla ale, aby o jeho hulvátství vůči šéfce senátního klubu STAN Michaele Šebelovová Sněmovna přednostně jednala. Vetovala jménem koalice zařazení nového bodu, kde by vulgaritu poslance SPD projednávali poslanci.

„Byla nešťastná, nelíbí se mi,“ řekl o slovech poslance SPD Ševčíka šéf poslaneckého klubu Motoristů sobě, ministr pro sport, prevenci a zdraví Boris Šťastný.

„Chápu různé emoce, pan poslanec Ševčík si dělal srandu pauzu, menopauzu,“ řekla poslance SPD Marie Pošarová.

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